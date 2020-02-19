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Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt

Profesyonel Yaşam Koçu -NLP Uzmanı Tuğba Erdoğan, bilinçaltının gücünün keşfi ile yaşam kalitesini yükseltmenin mümkün olduğunu söyledi.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 10:49
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
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Isparta Lotus Akademi’de ilk koçluk programı gerçekleşti. Profesyonel Yaşam Koçu -NLP Uzmanı Tuğba Erdoğan, “Aslında planda olmayan ani gelişen, Isparta’daki dostlarımızın hayali ve istekleriyle bir çatı altında toplanmış olduk. Bir kez daha yaşayarak deneyimledik ki; Yaradan gerçekleştiremeyeceği isteğin hayalini kurdurmuyor. Emeği geçen herkese, desteklerini esirgemeyen dostlara, kısaca Isparta’ya çok teşekkürler” dedi.

BİLİNÇALTINA YOLCULUK

Bu arada, yaşam koçluğu öncesi verilen “Bilinçaltına Yolculuk” semineri de oldukça ilgi gördü.

Tuğba Erdoğan tarafından verilen eğitim seminerinde, insanların kendilerini mutlu da mutsuz da edebilecekleri belirtilerek konu hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Bir günde 8 saate sığdırılan eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını alarak zihinlerindeki karanlığa ışık tuttular.

Kişilerin hayatlarında önemli değişiklik sağlayarak yaşam kalitesini yükseltecek programın katılım bedeli 350 lira. İlki 16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikincisi ise 22 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen “Bilinçaltına Yolculuk” programı ile ilgili Lotus Akademi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Isparta’da birçok kez gerçekleştirdiğimiz ‘Bilinçaltına Yolculuk’ programımıza katılım sağlayan katılımcıların yaşadıkları mutluluk verici değişimlere siz de kendi hayatınızda şahit olmak ister misiniz?
Beden, ruh, kalp ve zihin dengenizi sağladığınızda yaşam kalitenizin arttığını deneyimlemek nasıl olurdu?
Bu programda bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı kavramları nelerdir? Nasıl bu kavramları tanıyarak dönüşümlere şahit oluruz? gibi bir çok farkındalığı konuşuyor olacağız.
 

PROGRAM SONU KAZANIMLARI


-Bilinçaltının gücünü keşfederek çocuğunuzla, eşinizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.
-Dolu zihninizi gevşetme ve rahatlatma egzersizleri ile yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.
-Öfke ve stres anında başka hiçbir şeye gerek duymadan bilinçaltınız ile bu olumsuz duygudan kurtulabilirsiniz.
-Kararsızsanız ve seçim yapmanız konusunda sorun yaşıyorsanız bu program ile bilinçaltınıza netlik kazandırabilmeyi öğrenebilirsiniz.
-İstediğiniz her şeye bilinçaltını kullanarak ulaşabileceğinizi fark edip, Yaradan’ın eşsiz nimetlerine açık olursunuz.
-Bilinçaltını kullanarak sağ-sol lob egzersizleri ile dikkat ve odaklanmanızı arttırabilirsiniz.

HAYALLERE ULAŞMAK

Programda hayallerinize ulaşmak için imgeleme çalışması yapılacaktır. Daha nice sürpriz çalışmalarla hayatınızda değişim ve dönüşüme sahip olmak için 0(537) 547 30 41 nolu telefondan kayıt yaptırabilirsiniz.
Sınırlı kontenjandan ve fiyat avantajından dolayı acele ediniz.
Adres: Lotus Akademi Isparta şubesi
İstasyon Caddesi, Hasbahçe karşısı

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