Başkan Yardımcısı Fazlı Korkut'un Annesi Fatma Korkut Hakka Yürüdü

Zeytinburnu, Başakşehir ve Gaizosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre hizmet eden Fazlı Korkut'un annesi Fatma Korkut vefat etti. Seyitnizam Camii'nde münferiden kılınan ikindi namazdan sonra eda edilen cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Fazlı Korkut'un yakın mesai arkadaşları aile yakınları, komşuları ve dostları katıldı.



Korona Virüs Cenaze Namazına Yansıdı

Cenazeye katılanlar Fazlı Korkut ve babası Kadir Korkut'a temas etmeden uzaktan taziyelerini ve üzüntülerini bildirdiler. Cenaze namazı öncesi öncesi de imamın uyarısıyla saflarda herkes yanındakiyle 1 metre aralıklarla saf tuttu.

Seyitnizam Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedilen merhumeye komşuları ve aile dostları burada da son görevlerini yerine getirdiler.

Fazlı Korkut'un uzun zamandır hasta olan babası Kadir Korkut'un ise tekerlekli sandalye ile cenazeye katıldığı ve çok üzgün olduğu görüldü.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Merhum Fatma Korkut'a Allah 'tan rahmet Eşi Kadir Korkut ve Oğlu Fazlı Korkut başta olmak üzere geride kanalara da Allah'ta sabır dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)