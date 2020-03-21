banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu, Yeni Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı
İmamoğlu, Yeni Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı
Zeytinburnu’nda ‘Koronavirüs’e Geçit Yok..!
Son Dakika
Zeytinburnu’nda ‘Koronavirüs’e Geçit Yok..!
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
Son Dakika
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep...
Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu Belgeselini İzledi
Son Dakika
Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu...

Başkan Yardımcısı Fazlı Korkut'un Annesi Fatma Korkut Hakka Yürüdü

Zeytinburnu, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre hizmet eden Fazlı Korkut'un annesi Fatma Korkut vefat etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2020 Cumartesi 10:36
Başkan Yardımcısı Fazlı Korkut'un Annesi Fatma Korkut Hakka Yürüdü
banner171

Zeytinburnu, Başakşehir ve Gaizosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre hizmet eden Fazlı Korkut'un annesi Fatma Korkut vefat etti. Seyitnizam Camii'nde münferiden kılınan ikindi namazdan sonra eda edilen cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Fazlı Korkut'un yakın mesai arkadaşları aile yakınları, komşuları ve dostları katıldı.

Korona Virüs Cenaze Namazına Yansıdı

Cenazeye katılanlar Fazlı Korkut ve babası Kadir Korkut'a temas etmeden uzaktan taziyelerini ve üzüntülerini bildirdiler. Cenaze namazı öncesi öncesi de imamın uyarısıyla saflarda herkes yanındakiyle 1 metre aralıklarla saf tuttu.

Seyitnizam Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedilen merhumeye komşuları ve aile dostları burada da son görevlerini yerine getirdiler.
Fazlı Korkut'un uzun zamandır hasta olan babası Kadir Korkut'un ise tekerlekli sandalye ile cenazeye katıldığı ve çok üzgün olduğu görüldü.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Merhum Fatma Korkut'a Allah 'tan rahmet Eşi Kadir Korkut ve Oğlu Fazlı Korkut başta olmak üzere geride kanalara da Allah'ta sabır dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.03.2020 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu, Yeni Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı
İmamoğlu, Yeni Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı
Mantar ile Yapılabilecek Yemekler
Mantar ile Yapılabilecek Yemekler
Bu Sene Yine En Fazla Kan Bağışı Yapan Okul Fatma Süslügil Oldu
Bu Sene Yine En Fazla Kan Bağışı Yapan Okul Fatma Süslügil Oldu
Işıldamanın Tam Zamanı
Işıldamanın Tam Zamanı
Başkan İmamoğlu: İnsanlık Bir İmtihan'dan Geçiyor,Tüm Vicdanımızla Buna Katkı Sunmalıyız
Başkan İmamoğlu: İnsanlık Bir İmtihan'dan Geçiyor,Tüm Vicdanımızla Buna Katkı Sunmalıyız

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169