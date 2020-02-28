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Başkan İmamoğlu’ndan “33 Şehit” Çağrısı: “Ortak Mücadeleyle Başımızdaki Ve Etrafımızdaki Bütün Sıkıntıları Bertaraf Ederiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Beyoğlu’na yaptı. Ziyaret, tüm ülkeyi yasa boğan şehit haberlerinin gölgesinde gerçekleştirildi.

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28 Şubat 2020 Cuma 13:12
Başkan İmamoğlu’ndan “33 Şehit” Çağrısı: “Ortak Mücadeleyle Başımızdaki Ve Etrafımızdaki Bütün Sıkıntıları Bertaraf Ederiz”
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 “Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diyen İmamoğlu, “Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Olağanüstü bir süreçle iç içeyiz. Umuyorum milletçe bir arada, herkesin bir araya geldiği, bir arada düşünüp, en doğru kararı verdiği şekliyle, ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz” dedi. Yıldız da duygularını, “Rabbim, şehitlerimizin annelerine sabırlar ihsan etsin. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu ateş, bütün milletimizin kalbine, gönlüne düştü. Büyük bir acı yaşıyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34’üncü ilçe belediyesi ziyaretini Beyoğlu’na gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın makam odasında gerçekleşen toplantının ana konusu, Türkiye’yi yasa boğan şehitler oldu.

İMAMOĞLU: “HEPİMİZİN İÇİ YANIYOR”
“Hepimizin içi yanıyor” diyen İmamoğlu, “Bütün şehitlerimize hepimiz ağlıyoruz açıkçası. Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Olağanüstü bir süreçle iç içeyiz. Umuyorum milletçe bir arada, herkesin bir araya geldiği, bir arada düşünüp, en doğru kararı verdiği şekliyle, ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” şeklinde konuştu. İmamoğlu, ziyaret amacını da şu sözlerle dile getirdi:
“Bugün Beyoğlu Belediyesi’ndeyiz. Başkan’ımızla Beyoğlu’nu konuşacağız. İBB-Beyoğlu Belediyesi… Geçmişten bugüne neler yapıldı, beklentiler ve bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceği konusunda ortak bir gün geçireceğiz. Bugün, 34’ncü belediyemizi ziyaret ediyoruz İstanbul’umuzda. İnşallah tamamını 1-2 hafta içinde bitireceğiz. Ortak akılla bir süreç yönetme konusunda azami çaba göstereceğiz. Uyumun hem ilçelerimizi hem de İstanbul’umuza büyük katkıları olacaktır.”

YILDIZ: “ATEŞ, BÜTÜN MİLLETİMİZİN KALBİNE DÜŞTÜ”
Yıldız da sözlerine Suriye’de yaşanan ve 33 Türk askerinin şehit olduğu olayla ilgili üzüntülerini paylaşarak başladı. Yıldız, “Biz burada günlük çalışmalarımızı yaparken, diğer tarafta ordumuz, askerimiz, polisimiz bu vatanın güveliği için tarihi bir mücadeleyi gerçekleştiriyorlar. Millet olarak acıyı yaşıyoruz. 33 şehidimiz var. Rabbim, şehitlerimizin annelerine sabırlar ihsan etsin. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu ateş, bütün milletimizin kalbine, gönlüne düştü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Başkan’ımız bugün Beyoğlu’muza hizmet, İstanbul’umuza hizmet anlamında çalışmalarına devam edecek. Bu anlamda biz de ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, İBB ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İmamoğlu ve Yıldız ile birlikte ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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