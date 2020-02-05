Başkan İmamoğlu, “Yeşil Alanlar Çalıştayı”Nda Konuştu: “Milyonları Akıttığımız Bir Çiçek Bahçesi, İçimi Kurutur”

Maliyeti yüksek ve alt yapısı ithal ürünlerden oluşan süs bitkilerinin kente yıllık maliyetinin 25 milyon TL olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Ama onun yerine diktiğiniz, 2-3 metre boyundaki bir ağacın, 10-15 sene sonra kocaman bir gövdeli ağaca dönüşmesi, beni dünyanın en bahtiyar belediye başkanı yapar. Ama milyonları akıttığımız bir çiçek bahçesi, benim içimi kurutur” dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin ortaklaşa düzenlediği “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı” başladı. “Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler” temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştay, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda; peyzaj çalışmalarında kentin dokusuna uygun akıllı çözümler ve kaynakların daha verimli kullanılması konuları ele alınarak, yol haritası belirlenecek.



PROF. SEÇKİN: “40 YIL SONRA İLK ÇALIŞTAY”

4 farklı salonda paralel oturumlarla konunun uzmanı bilim insanlarını bir araya getiren çalıştayın açılış sunumu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilk konuşmaları İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin yaptı. Prof. Seçkin, konuşmasının temeline, İstanbul Belediyesi’nde 1978 yılında gerçekleştirilen Yeşil Alan Çalıştayı ile ilgili yayınlanmış bir kitabı oturttu. Prof. Seçkin, yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez böyle bir çalıştayın gerçekleştirildiğini belirtti.



İMAMOĞLU: “BU ŞEHRE İHANET EDECEKLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, on binlerce yıllık tarihe sahip bir kentte yaşadığımızı belirterek, “Tarihi yapısıyla, doğal güzellikleriyle insanı kendine aşık eden bir şehir burası. Ve bu şehirde, şimdi sokağa çıkıp hemşerilerimize, “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı” yapıyoruz desek, bize ne cevap verirler? ‘İstanbul’da yeşil alan mı kaldı?’ diye serzenişte bulunur. Acı ama gerçek. Bu şehrin, değerli insanlarını sürecin içine katma konusunda kararlı bir duruş ortaya koyuyoruz. Çok net ifade etmek isterim ki, özellikle yeşil alan konusunda, bu şehre ihanet etmişlere ya da edeceklere asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ne yaparsak yapalım, sizlerle beraber şeffaf ve katılımcı bir metotla süreç yöneteceğiz” dedi. “Bu kentin adil ve yaratıcı, aynı zamanda yeşil bir şehir olması konusunda, İstanbul’un geleceği adına çok kararlıyız” diyen İmamoğlu, “İstanbul’un gerçekten yeşilin, mavinin, tarihin, bilimin, sanatın başkenti olması, dünyada böyle bir vizyonla anılmasını çok ama çok istiyoruz. Ayırmacılık, kayırmacılık yok. Bizim vatandaşımız, bizim vatandaşımız. Ona renk vermek veya onu şekillendirmek konusunda bazı tutumlar olmuş olabilir; biz, asla buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, halkımıza bütün bakıyoruz” şeklinde konuştu.



“CEBİNİZDEKİ PARAYI VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

Baraj havzalarında yoğun ağaç dikimi yapacaklarını belirten İmamoğlu, “200 binin üzerinde ağaç dikme hedefini arkadaşlarım ortaya koydular. Bunun, aynı zamanda İstanbul’un temiz su ihtiyacını karşılayabileceği gibi, baraj havlarının korunması, su tutumunun güçlenmesi konusunda da değerli bir işlem olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağaçlandırdığımız her alan, İstanbul’un temiz havaya sahip olmasına, insanların mutlu, keyifli, huzurlu olmasına sebep olacak. Maliyetleri düşürmek, kalıcı yeşil alanları büyütmek çok önemli bir konu. Sizlerin cebindeki parayı, en sağlıklı şekilde, en verimli biçimde kentin faydasına harcama konusunda titiz birer yönetici olmak zorundayız. Biz, güzellikten, estetikten yanayız. Sanatı bilen, estetik yönü güçlü halkımızla, bu konunun uzmanlarıyla kenti, çok farklı bir yöne evirebiliriz” ifadelerini kullandı.



“MÜSRİFLİĞE VE İSRAFA SON VERECEĞİZ”

Maliyeti yüksek ve alt yapısı ithal ürünlerden oluşan süs bitkilerinin kente yıllık maliyetinin 25 milyon TL olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Ama onun yerine diktiğiniz, 2-3 metre boyundaki bir ağacın, 10-15 sene sonra kocaman bir gövdeli ağaca dönüşmesi, beni dünyanın en bahtiyar belediye başkanı yapar. Ama milyonları akıttığımız bir çiçek bahçesi, benim içimi kurutur. Bu kadar net. O bakımdan, müsrifliğe ve israfa son vereceğiz. Peyzaj uygulamalarında özellikle şatafata, aşırılığa müsaade etmeden, ilçe belediyelerimizle ortaklaşa çalışıp, kurumlarımızla da iş birliği yapma konusunda kararlıyız. Bu şehirde asla yeşil alanları imara açan bir belediye olmayacağız. Bunu, bu şehrin anayasası olarak altını çizdiğimiz bir madde olarak insanlarımıza sunmak istiyoruz” diye konuştu.