Başkan İmamoğlu'ndan TBB'ye Kongre Tepkisi: “180 Derece Farklı Bir Psikoloji İle Süreç Yönetildi”

Davette, İBB'ye, Sinyal Tayin Erdoğan'ın elinden alacağı kaydedildi. Ancak kongre, programla ilerlemedi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları kongreye devam etmeme kararı aldı. İmamoğlu'nun konuşmacı olduğu panele katılmayacağım. İmamoğlu, İmamoğlu, "Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim özel sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması yapıldı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeler vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: 'Sizin katılmanızı çok arzu ediyor. Mutlaka olmamız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ödülü verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanız istiyoruz. ' Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, dahildir buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Üye söylüyorum bunu söyleyenler TBB'nin gerçek ev sahipleridir "dedi.



ÇUKURAMBAR / ANKARA



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bulunan “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi” ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Zeugma Salonu'nda bulunan etkinlik etkinlikleri, İBB iştirakleri standında tartışelerde bulundu. Tunç Soyer de İmamoğlu'nu İBB stantlarında ziyaret etti. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği iki başkanla fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, yakınlarını, cep telefonları üzerinden görüntülü olarak İmamoğlu ile görüştürdü. Erdoğan kesti Etkinliğin açılış kurdelesini. Erdoğan'ın bir zarf sunan İmamoğlu, İstanbul seçimlerindeki rakibi Binali Yıldırım'la da tokalaştı. Kongrenin açılış konuşmasını Erdoğan yaptı. İmamoğlu,



“NEZAKETSİZ BİR GÜN YAŞANDI”

İmamoğlu'na sorulan ilk soru, “İçeride bulunmak Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı, hemen isim vermedi ama hedeflerinde Kanal İstanbul, neden siz vardınız. İçerideki konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz ”oldu. İmamoğlu, bu soruya şu yanıtı verdi:



“Bugün hangi toplantıda olduğumuzu sanırım biliyorsunuz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) hazır bulunduğu ve özellikle yüksek teknoloji ile ilgili belediyelerin ortaya koyduğu projelerin paylaştığı ve güneşin bir fuarında. Ekinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizi selamlayacağı bir konuşma. TBB Başkanı Sayın Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Hanım'ın, özel kalemi arayarak, benim gibi diğer belediye başkanlarımıza Sayın Başkanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vereceğini ifade ederek davet etti. Biz, buraya katılmaya özen gösterdik. sebebi; bilmeyenler için söyleyelim, TBB bizim. Yönetilen bir kurumdur. Doğaldır ki, şu anda TBB, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi ilk sıraları ile bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Ama bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün oldu. Burada bütün belediyeler var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bakanlar, Türkiye'nin atanmış, görevlerini yapmak zorunda olan bakanları. Seçenekleri, yüksek teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki, yüksek teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili üstlenelim dillerini. Onu demedi. Teknoloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti. Peşinden, Şehircilik Bakanı keza .. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Kaldı ki biz, kanal elbette tartışabiliriz. İstiyoruz da zaten. Kaldı ki ben, defalarca, 'Davet edin gelelim, anlatalım sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım' diye kendilerinden talepte bulunuk. Benim için bugünün en kıymetli anı, kendilerine bu masalıbemi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Sayın Bakan'ın konuşması devam etmek ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar. ” Sayın Bakan'ın konuşması devam etmek ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar. ” Sayın Bakan'ın konuşması devam etmek ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar. ”



“RANDEVU HAKKIMI TALEP EDİYORUM”

“İçerik şu; son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleri ile bir işlem söylediklerini ertesi gün, 'İmamoğlu metroyu durdurdu. Hiç arsa hareketi yok. Bizim hiçbir su sorunumuz yok. Melen Barajı sorunu yok 'deyip, Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler aktardıklarını, beni kendilerine brifing vermek istediğimi dile getirdim. Ben düşünüyorum düşünüyorum: Ben, 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı da bizim hemşehrimiz ailesiyle beraber. Ben de bu durumda en değerli, en büyük kentinin belediye başkanıyım. Gerektirir bu hakkımı talep ediyorum, istiyorum, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu yazılı verdim. Vicdanıyla, adaletiyle bu daveti bekliyorum kendilerinden. Umarım en yakın zamanda olur. Bir başka sorun daha var. 30 büyükşehir belediye başkanı, Eylül ayının ilk günlerinde hatırlayın, yaklaşık 4 ay önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bize bir söz verildi. Bizim önerimizle ortaya çıkan gündem gereği, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: 'Kanunun belediyeler ile ilgili ne ilgili tartışılması ve konuşmamız için bir komisyon kurulacak.' İsimleri kendi belirledi. Benim ismimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Eskişehir Belediye Başkanı ağabeyimiz Yılmaz Büyükerşen ve AK Partili belediye başkanlarınınım ismini sayarak, 6 bakanı görevlendirdi. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'e emanet etti. Herkesin fikri olmalı. Katılımcılıktan niye endişe gidiyor? Bu da bugünün başka bir ayıbıydı. Duymaktan üzüntü duydum, hicap duydum. Bugün ne yazık ki kötü geçmiştir. Ve TBB, nezaketsiz bir gün hazırlamıştır. Bunu Fatma Hanım'a duyuruyorum. Kendisini biz çok nezaketli biliriz. Onu da ifade edeyim. Yanlış kimdedir, bilemem ama bize bir cevap borcu vardır. Bütçenin en büyük odada 6-7 belediye halinde. Bizim bütçemizle orada görev yapılıyor. İhtiyacı olan belediyelere birtakım aktarmalar yapılıyor. Ki yapılmalı. Ama bugün gelinen noktadan hiçbirimiz hoşnut değiliz. Yerelde güçlü belediye başkanları olmamız adına –tüm belediyeler adına konuşuyorum- kötü bir deneyim yaşatmıştır. ”



“BENİ İSTANBUL’DA BEKLEYEN ÇOK İŞİM VAR”

İmamoğlu, toplantıya devam edip etmeyecekleri yönündeki soruyu, “Bizim için toplantı bitti. Gerek yok. Düşünsenize, ben çıkıp ne diyeceğim. Gündem, sabahki gündemse, çıkıp ben onlarla polemik yarışına gireceğim. Böyle bir tarzımız yok. Vallahi beni İstanbul'da bekliyor çok işim var. Arkadaşlarımı, beklerken bir sürü işi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız şu kapıdan çıksın, 100 tane işi çözer. Gündemimiz çok yoğun. Burası sadece bizim bugün beyhude vakit geçirmemize sebep olur. Onu istemiyoruz ”şeklinde bilgiler. İmamoğlu'na yöneltilen bir başka soru da “İstanbul ile ilgili bir mektup ilettim dediniz. Kanal İstanbul yok. Metro planıyla ilgili yatırım planına alınma konusu var. Bunlarla ilgili bir açıklama geldi mi ”oldu. İmamoğlu, bu soruyu, “Orada yanlış bir terim var. Yatırım planına alınmadı. Hazineye gidecekti. Onay talep edilecekti. Biz şimdi bunu istiyoruz. Hazine gündemi yok. Orada bir tarif yanlışı var. İlla orada bir şey aramanın anlamı yok. Bekliyoruz. Davet ederlerse, ki çok istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 82 milyonda 1 onu vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyon insani temsilen kendilerinden randevu talebi ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanımla, belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Bütün bu duygularımı aktardım. Her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum ”şeklinde düşünüyorum. Davet ederlerse, ki çok istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 82 milyonda 1 onu vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyon insani temsilen kendilerinden randevu talebi ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanımla, belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Bütün bu duygularımı aktardım. Her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum ”şeklinde düşünüyorum. Davet ederlerse, ki çok istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 82 milyonda 1 onu vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyon insani temsilen kendilerinden randevu talebi ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanımla, belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Bütün bu duygularımı aktardım. Her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum ”şeklinde düşünüyorum.



CEMEVLERİ SORUSU

İmamoğlu, “İzmir Belediye Meclisi'nden Cemevleri ile ilgili bir karar verildi. Yanılmıyorsam sizin de projeleriniz arasındaydı. Yapacak çok işimiz var dediniz. Bu projeyi ne zaman gündeme getirmeyi düşünüyorsunuz ”sorusuna,“ Getirdik. Belki kaçırmayın. Pazartesi gündeme edildi, komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre, sanırım yarın, Perşembe günü toplantımız var. Alev vatandaşlarımızın ibadethaneleri için bu kararın alınmasını, oy birliğiyle bütün herkesin vicdanıyla oy veriyor. Kimin, nereyi, nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bu, milyonlarca Alevi yurttaşımızın vicdanı için gereklidir. Şu anda konu komisyonda. İBB'de grup bulunan bütün üyelerin bu işi, bıraksınlar şu siyaseti bir kenara, tüm vicdanlarıyla, ahlaklarıyla, adalet inançlarıyla karar verebilirsiniz.



“NEZAKETLİ DAVET İNCELİK GÖSTERİP KATILDIK”

İmamoğlu, “Ödül verilecekti dediniz. Nedir bu ödül ”sorusunu da belirtir:

“Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim özel sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması yapıldı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeler vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: 'Sizin katılmanızı çok arzu ediyor. Mutlaka olmamız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ödülü verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanız istiyoruz. ' Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, dahildir buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Üye söylüyorum bunu söyleyenler TBB'nin gerçek ev sahipleridir. ”