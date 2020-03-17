Başkan İmamoğlu: İnsanlık Bir İmtihan'dan Geçiyor,Tüm Vicdanımızla Buna Katkı Sunmalıyız

Bunun, benim gibi insanlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyan bir belediye başkanı için ne kadar acı olduğunu anlamanızı isterim. İnsanlık bir testten geçiyor. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Yine hep beraber, ‘Her şey çok güzel olacak’ diyeceğiz. Lütfen ama lütfen umudunuzu kaybetmeden günlerinizi iyi geçirin. Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın” şeklinde noktaladı.



İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Saraçhane / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir videoyla hemşehrilerine seslendi. Dünya ve insanlık tarihinin daha önce hiç görmediği büyüklükte küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tüm dünya risk altında. Elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay, özellikle biz yöneticilere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul’da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız” dedi. “Koronavirüs salgınında, zamanında radikal kararları alamayan yöneticilerin, aslında pişmanlıklarını bütün dünyada bu hafta çok dinledik. Biz, zamanında adımlarla bu salgının etkisini ve yaygınlaşmasını en aza indirecek adımları atmakla sorumlu yöneticileriz” diyen İmamoğlu, İBB olarak yaptıkları çalışmaları ve aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:



“AMACIMIZ, İNSANLARIN KALABALIK BULUŞMALARINI ÖNLEMEK”



“Salgın daha Uzak Doğu’dan bizim coğrafyamıza gelmemişken, İstanbul’da ilk olarak vatandaşlarımızı kişisel ve toplumsal hijyen konusunda, çok yoğun bir şekilde bilgilendirdik. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık.

Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Keza sosyal medyayı, bu anlamda en yoğun etkileşim aracı olarak kullandık. Ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşıma ve buluşma alanlarında hızlı bir hijyen çalışmasına başladık. Dezenfekte işlemlerimizin çok yoğun ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Mobil hijyen ekipleri kurduk, ki sayısı 40’a çıkıyor bu hafta.

Hafta başında ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber de tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Başta, kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bilgilerimizin olmadığı müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi kapattık. Tüm etkinlikleri, İstanbul çapında iptal etmek zorundaydık. Gerçekten insanların bir arada olması, ciddi anlamda sıkıntı. Amacımız, insanların kalabalık buluşmalarını önlemekti. Çünkü ilk adım salgının yaygınlaşmasını önlemek olmalıydı.

Evet, bu bir salgın ve bu anlamda yaygınlaşmamalı, yayılmamalı. Bu anlamda herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresinde ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu hissetmeli. Aynı akşam devletimiz de tüm okulları tatil etti, spor müsabakalarını seyircisiz oynatma kararı aldı. Bunu ek önlemler de izledik. Bu tedbirlerin de devam ettiğini görüyoruz. Bu, çok değerli ve önemli. Hızla yayılan bu salgına, bu fırsatı vermemek çok önemli. Bugünden itibaren toplumun her kesiminden binlerce insanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve hatta hastanelerdekiler hariç tüm BELTUR kafelerimizi geçici olarak kapatma kararı aldık.”



“İSTANBUL’U NE KADAR İYİ KORURSAK, TÜRKİYE’Yİ O KADAR İYİ KORUMUŞ OLURUZ”

Vatandaşların; belediye, İSKİ ve İGDAŞ gibi yoğun ilişkide olduğu kurumlarla olan iletişimlerini, sokağa çıkmadan elektronik ortamda halletmesi adına önemli girişimler yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, bu çalışmaları en kısa sürede İstanbullulara duyuracaklarını belirtti. İstanbul’un hem dünya hem de Anadolu ile iç içe bir kent olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul, bu anlamda çok önemli. Aldığımız her karar, örnek bir karara dönüşebilir. İstanbul’u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak, aslında Türkiye’yi o kadar iyi korumuş oluruz.

Bunun bilincinde görevlerimiz yapmaya ve kararlarımızı almaya çalışıyoruz” dedi. Bir belediye başkanı olarak yıllarca insanları buluşturmak, kaynaştırmak ve mutlu etmek için çabaladığına dikkat çeken İmamoğlu, sözlerini, “Bugün ise insanları, belki daha az buluşturmak, hatta belki buluşturmamak adına çaba sarf ediyorum. Bu, benim gibi insanlar adına gerçekten zor. Bu zorluğu bilerek de olsa, benim bu çabayı göstermek zorunluluğum var. Bu çabayı gösterdiğimiz taktirde, salgının büyümesini ve bütün Türkiye’ye -Allah korusun- yayılmasını engellemiş olacağız. Bu manada, buluşma anlarını en aza indiriyoruz” diye konuştu.



“39 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIYLA TOPLANACAĞIZ”



En kritik konulardan birinin İstanbul’da pazar yerleri sorunu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu konuda Pazarcılar Odası Başkanı’mızla görüştük, konuştuk. Pazarlarla ilgili alınacak tedbirleri de bugün, 39 ilçe belediye başkanıyla eşgüdümlü olarak konuşacağız. ‘Neler yapmalıyız, hangi kararları almalıyız’ konusunda, ortak akılla, ortak kanaatlerle bir karar verme adına toplantımızı yapacağız. İnşallah bu manada toplumumuzu korumaya devam edeceğiz. Zarar gören sektörlerle buluşmaya çalışıyoruz. Başta turizm olmak üzere birçok alanda bir araya geliyoruz, alınacak tedbirler konusunda konuşuyoruz. Elbette ki devletimizin de açıklamalarını an be an takip ediyoruz. ‘Eşgüdümlü olarak İstanbul’da hangi kararları almalıyız’ konusunda mutlak eksik kalmamayı önemsiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla ve kararlılığıyla eksiğimiz olmayacak diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“BUGÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ”



“Bugünleri hep beraber atlatacağız” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Bu hastalığın yayılmaması, bu hastalıktan zarar görmeyen bir şehir ve bir ülke olma çabasını, bu mücadeleyi, bu seferberliği hep birlikte yapacağız. Biliniz ki, burada 24 saat tetikte olan bir belediyeniz, kriz masanız var. Her an süreci takip eden, yorumlayan, kararlar alan, bizimle irtibat kuran, gerektiğinde vatandaşına soran, gerektiğinde de anında vatandaşına bilgi veren bir heyetiniz var. 85 bin çalışanımızla, bütün ekibimizle sürece konsantreyiz. Kendi insan kaynağımızın çalışma saatleri ve modellemeleri, ihtiyacı ve bu anlamda sıkıntısı olan, sağlık sorunu olan bütün çalışanlarımıza da çok hassas davrandığımızı vatandaşlarımızın vicdanına duyurmak istiyorum. İnsanlık bir testten geçiyor. Dünyada sınırları örmek yetmez. Güncel konularda, kriz anlarında ve afet anlarında, bütün insanlığın bir bütün olabilmesi hususunda da önemli bir sınav veriyoruz. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Halkımıza da bu yakışır. İstanbullu hemşehrilerimize de bu yakışır. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Yine hep beraber, “Her şey çok güzel olacak” diyeceğiz. Allah’ın izniyle, bu süreci en az sıkıntıyla atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Lütfen ama lütfen umudunuzu kaybetmeden günlerinizi iyi geçirin. Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın” şeklinde noktaladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)