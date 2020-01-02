Başkan İmamoğlu İBB Beyaz Masa Çağrısı Yanıtlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü,Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmak için İBB iştiraklerinden UGETAM işbirliği ile eğitim programı düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başarı gösteren çalışanlar içerisinden birinci olanlara düzenlenecek törenle belgelerini verecek. Başkan İmamoğlu, İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da başlayacak olan organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek gelen aramayı karşılayacak.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİKTE SERTİFİKA

İki kademeli sınav ve üç aylık eğitim döneminin ardından 376 Vatandaş Temsilcisi ve 34 Takım Lideri, başarı elde ederek sertifika sahibi olmaya kazandı. Beyaz Masa Çağrı Merkezi çalışanlarının alanında uzmanlaşması ve yerel yönetimlere her alanda örnek faaliyetlerde bulunmaları, programın temel amaçlarında yer aldı. Uluslararası denkliği olan belgelendirme programında çalışan motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedeflendi. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme yetkisine sahip kuruluşlardan İBB iştiraki UGETAM ile sağlanan işbirliği çerçevesinde çağrı karşılayan çalışanlardan yıl boyu başarılı grafik sergileyen temsilci ve takım liderleri programa dahil edildi.

SINAVLAR TEORİK VE UYGULAMALI

Sınavlar kamera ve değerlendiriciler huzurunda gerçekleştirildi. Katılımcılar iki ana başlıkta toplam altı sınava tabi tutuldu. Teorik ve uygulamalı sınavlarda katılımcılar bilgi düzeyi, şikayet yönetimi, iş sağlığı güvenliği, çağrı merkezi süreçleri, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri alanlarında ter döktü.

Takım Liderlerinin ilk oturumda tam kadro olarak başarı sağladığı sınavlarda İlyas Kaygısız birinciliği elde etti. Vatandaş Temsilcileri arasında ilk sırada Ayşenur Karaismailoğlu yer alan. Birincilerin belirlenmesinde kurum içi çoklu ölçümler etkili oldu.

PROGRAM BİLGİSİ:

Program Tarihi: 03 Ocak 2020

Saat: 14.30-15.30

Adres: İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Cad. No:30, Bahçelievler /İstanbul