Başkan İmamoğlu: “Bugün, Dünden Sonra Zor Bir Gün”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu, İBB’nin üst yönetim kadrosuyla, ilçe ziyaretlerinin 26’ncısını Arnavutköy Belediyesi’ne yaptı. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından kapıda karşılanan Ekrem İmamoğlu, ev sahibi Başkanla birlikte belediye çalışanlarını selamladı.



İMAMOĞLU: “KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERMİŞTİK”

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ekibinden ilçeye dair sunum almadan önce basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bugün Arnavutköy’de Başkanımızı ziyaret ederek 26’ncı ilçeyi tamamlamış oluyoruz” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Biz, ilçelerle koordineli çalışma konusunda çok özenli olacağımızı, seçim çalışmalarımızın her aşamasında vaat etmiş bir yönetimiz. İstanbul adına, bunun faydasını göreceğimize yüzde yüz inanıyoruz. Bu ziyaret hem Arnavutköy için hem de İstanbul için değerli olacak. Bugün Başkanımızın ve ekibinin gözünden, Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar yapılmış işleri ve Arnavutköy’ün neler beklediğine dair konuları görüşeceğiz. Arnavutköy Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemizin senkronize çalışması ile ilgili de prensip kararlar alacağız. Umut ederim verimli bir çalışma gününü Başkanımızla beraber geçiririz. Kendisine teşekkür ediyorum.”





-MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN-

İmamoğlu, dün İstanbul’da meydana gelen uçak kazası ile Van’da çok sayıda vatandaşımızın çığ altında kalarak yaşamlarını yitirmesine de değinerek, konuşmasını şunları dedi:

“Bugün, dünden sonra zor bir gün. Şehrimizde büyük bir kaza atlattık. Kaybettiğimiz üç vatandaşımız için rahmet diliyoruz. Bir taraftan da Van’daki çığ felaketinde insanlarımızı kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun. Bir yönüyle de işimize devam etmek, sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız.”





BALTACI: “UMARIM HAYIRLI BİR SONUÇ OLUR”

Ev sahibi Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Bugün Sayın Başkanımızın ekibiyle beraber, Arnavutköy’de yapılan ve yapılacak olan işleri, daha öncesinde müzakere etme şansımız olmuştu. Şimdi onları konuşacağız. Umarım hayırlı bir sonuç olur. Ben de ülkemize bu son dönemde cereyan eden üzücü hadiselerden dolayı üzüntülerimi belirtiyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umut ederim ki bundan sonra böyle üzücü olaylar cereyan etmez.”





Başkan Baltacı, Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan bir tabloyu Başkan İmamoğlu’na hediye etti. İmamoğlu da ev sahibi Başkana, İSMEK kursiyerleri tarafından yapılan İstanbul siluetli çiniyi hediye verdi.



BAĞLANTI YOLUNUN YAZA BİTİRİLMESİ LAZIM-

Baltacı’nın bir saatlik sunumunun ardından ikili, saha inceleme gezisine çıktı. İstanbul Havalimanı Bağlantı Yolu’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Bu yol, havalimanına ücretsiz bağlantı yolu. Çalışmaları hızlandıracağız. Yaza bitirilmesi lazım” diyerek çalışma arkadaşlarına bağlantı yolunun bitirilmesi için talimat verdi.