Başkan İmamoğlu, Başakşehir Maçını Tribünden İzledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce “aday” sıfatıyla sırasıyla kentin köklü kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ziyaret etmişti. İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra da İstanbul’un Süper Lig’deki diğer temsilcileri Başakşehir ve Kasımpaşa Spor Kulüpleri’ne ziyaretlerde bulunmuştu. İmamoğlu, 24 Eylül 2019’da yaptığı ziyarette, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a, takımın Avrupa Ligi’nde oynayacağı bir maçı birlikte izleme sözü vermişti. Bu sözünü tutan İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fatih Terim Stadı’nda oynanan Başakşehir-Sportig Lizbon maçını Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte protokol tribününden izledi.