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Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uçak Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uçak Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uçak Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uçak Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret

haber 2
haber 2
06 Şubat 2020 Perşembe 10:34
Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uçak Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yararlıları ziyaret etti.

 

Ziyarette Başkan Gökhan Yüksel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel eşlik etti.

 

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaralı hakkında hastane başhekimi Dr. Recep Demirhan'dan bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindekiler, daha sonra durumları iyi olan yaralılar ve yakınlarıyla görüşerek acil şifalar diledi.

 

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada yaralanan vatandaşlarımızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettik. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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