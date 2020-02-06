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Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor…

22 yıldır ulusal ve uluslararası binlerce hastaya hizmet veren şifa kapısı Avrasya Hastaneler Grubu, Azerbaycan’da düzenleyeceği akşam yemeği ile sağlık alanında Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu pekiştirmeye hazırlanıyor. 7 Şubat Cuma günü saat 18:30’da Bakü Hyatt Regency Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte birçok seçkin isim katılacak ve doktorlarımız branşlarıyla ilgili sunumlar yaparak misafirlere bilgiler aktaracaklar.

Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor…

22 yıldır ulusal ve uluslararası binlerce hastaya hizmet veren şifa kapısı Avrasya Hastaneler Grubu, Azerbaycan’da düzenleyeceği akşam yemeği ile sağlık alanında Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu pekiştirmeye hazırlanıyor. 7 Şubat Cuma günü saat 18:30’da Bakü Hyatt Regency Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte birçok seçkin isim katılacak ve doktorlarımız branşlarıyla ilgili sunumlar yaparak misafirlere bilgiler aktaracaklar.

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06 Şubat 2020 Perşembe 11:54
Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor…
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Avrasya Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona; Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr Hüseyin URLU, Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.Esat AKINCI ,Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Çağlar Özgür ,Anestezi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir DOĞRUER, Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Elshan Nabiyev, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali DURMUŞ, , Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlkşan URLU, İşletme Direktör Yardımcısı Özgür ÖZMEN ,Talha Osman PALA, Kurumsal İletişim Duygu APAYDIN, İdari Amir Gönül DİLEK olmak üzere toplamda 12 kişilik bir ekiple yola çıkacaklar.

Önce insan sağlığı demeye devam edeceğiz

Sağlığa yön verenler hayata yön veririler düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade eden Hüseyin Urlu; “Avrasya Hastanesi, sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen ve hiçbir şey insan sağlığı kadar önemli değildir” ilkesiyle hizmet veren bir şifa kapısıdır. Güven ile inşa ettiği güçlü bağları ve yüksek hizmet kalitesiyle de sağlık turizminin en güçlü oyuncuları arasında yerini almıştır. Biz önce insan sağlığı diyor ve attığımız her adımda bu misyonu kendimize rehber kabul ediyoruz. Verdiğimiz davetin amacı ise bu misyonu devam ettiren doktorlarımız ve sağlık alanında çok başarılı işlere imza atmış kişilere teşekkür etmektir. Aynı zamanda değerli doktorlarımızın yapacağı sunumlarla iki ülke arasındaki dostluğun sağlık boyutu da güçlenecektir” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında bir şifa köprüsü var

Sağlık hizmetlerinde sınırların kalktığını ifade eden Hüseyin Urlu; “Dünya global bir köye dönüşürken, insana dair birçok unsurda bu dönüşümün bir parçası oluyor. Değişime uğrayan en önemli unsurların başında ise sağlık tercihlerimiz geliyor. İnsanlar artık sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki doktorları değil; en iyi çözüm ve seçenekleri değerlendirerek hareket ediyor. Bu durum da yeni bir turizm alanı olan ve son yıllarda büyük bir yükseliş gösteren sağlık turizmini doğuruyor. Biz kardeş iki ülke olarak bu konuda çok büyük yatırım ve çalışmalara imza atıyoruz. Hem iki ülke arasında gerçekleşen hasta transferleri hem de misafir hastalarla kardeşliğimizi sağlık alanında pekiştiriyor ve insan yaşamına değer katıyoruz” dedi.

www.avrasyahospital.com.tr

Son Güncelleme: 06.02.2020 12:04
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