Avrasya Hastaneler Grubu’nun başarıları Azerbaycan’da alacağı Uluslararası ödül ile taçlandırılıyor…

Bu doğrultuda gösterdiği hassasiyet ve başarılarına bir yenisini daha ekleyen Avrasya Hastanesi, uluslararası arenada aldığı ödüllerle adından söz ettiriyor. Son olarak Des Yapım organizatörlüğünde Gold Faces ödülleri kapsamında ‘Yılın En Başarılı Özel Hastanesi’ ödülünü alacak. Sanat, siyaset ve iş dünyasından seçkin kişilerin katılacağı ödül törenine Avrasya Hastanesini temsilen, ödülü almak üzere İşletme Direktörü İbrahim Urlu ve Kalite Direktörü Güner Mollaoğlu katılacak.

“Ödül, sağlık yolculuğumuz için büyük bir motivasyon kaynağı olacak”

Gelişen dünyanın değişen koşullarına ayak uyduran ve bu konuda önemli atılımlara imza atan Avrasya Hastanesi sağlık sektöründeki marka değerleri arasında yer alıyor. Azerbaycan Bakü Pullman Hotel’de 29 Şubat 2020 gecesi düzenlenecek organizasyon ile ödülle buluşacak olan Avrasya Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, “Avrasya Hastanesi olarak yaptığımız her işin temeline yüksek kalite anlayışı, taviz vermediğimiz çalışma ilkeleri, görev kabul ettiğimiz misyonlarımızı ve insan sağlığını yerleştiriyoruz. Bu bizi sadece bir kuruluş olmaktan öteye taşıyan en önemli argümanımızdır. Sağlık alanında öncü olmak, yeniliklere imza atmak, yüksek teknolojiyle donatılan yeni nesil bir hizmet sunmak ise yolculuğumuzda rehber kabul ettiğimiz değerlerdir. Amacımız Avrasya Hastanesi’ni olduğu kadar ülkemizi de sağlık sektörünün üssü haline getirmek ve bu doğrultuda adımlar atmaktır. Aldığımız bu ödül, 21 yıldır sürdürdüğümüz yolculuğumuzu aynı inanç ve azimle sürdürmek için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

“Kardeş ülkeden ödül almak gurur verici”

Sözlerine şu şekilde devam eden Op. Dr. Hüseyin Urlu; “Avrasya Hastaneler Grubu olarak geçtiğimiz Ocak ayı içinde Azerbaycan Bakü’de düzenlemiş olduğumuz akşam yemeğinde doktorlarımızın katılımları ve sunumlarıyla yaklaşık 200 kişilik muhteşem bir organizasyona imza attık. Türkiye Azerbaycan arası sağlık köprüsü kurma amacıyla çıktığımız yolda önce insan sağlığı dedik ve Azerbaycan’la olan dostluğumuzu sağlık alanında da ilerlettik. Dönüşümüzün ardından böyle bir ödüle layık görülmüş ve seçilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diliyoruz ki iki kardeş ülke için sağlık alanında güzel işler gerçekleştirerek ülkelerimizin güzel insanlarına şifa dağıtırız.”