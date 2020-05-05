Av. Ahmet Özel Hangi Özelliğinde dolayı AA.nın Avukatı Oldu ?

Her iki konuda da olur olmadık şekilde yerel ve ulusal basın aleyhine açtığı davalar ile Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a artık zarar verecek bir boyuta taşıdı çalışmalarını.

SOKAKTAKİ VATANDAŞ ELEŞTİREL KONUŞTU VE O VİDEO SADECE YARIM SAAT YAYINDA KALMIŞTI. AV.AHMET ÖZEL ZAMAN KAYBETMEZ HEMEN CUMURBAŞKANINI KORUMA KANUNUNA DAYARAKAN DAVA AÇAR…

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner yaşadığı olaylar hakkında şunları söyledi “Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hiçbir kimseye karı şahsi garezimiz ve kinimiz yok.

Bizler YOUTUBE kanalımız için yıllardır sokaklara çıkarak vatandaşa güncel konular hakkında 2014 yılından beri sorular soruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece bu ünvanı ile değil aynı zamanda AK PARTİ’nin genel başkanı sıfatı ile de her konuda çok sık konuşarak sokaktaki halkın hem takdirini hem de eleştirini alıyor.

En ufak bir eleştiri de Darbeci Kenan Evren’in 1982 anayasası ile kendisini korumak için çıkardığı olağanüstü yasaya dayanılarak her şekilde Cumhurbaşkanını en ufak şekilde ekleştirenlere ve onu haber yapanların tepesinde DEMOKLES’in kılıcı gibi sallanan bu yasa hem siyasi rakipler hem de basını susturmak için en cömert şekilde kullanılıyor.

Ben 1989 yılından beri matbuat aleminin içindeyim. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemlerini basın mensubu olarak yaşadım: Hiç birisi de kesinlikle Cumhurbaşkanını koruma yasasını bu kadar hoyratça kullanmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim.

Basın yasası siyaset yapanlar, sanatçılar kısaca tanınan ve bilinen kişiler konumları gereği eleştiriye karşı açık olmaları gerektiğini ifade eder ama iş hem Parti Genel başkanı hem de Cumhurbaşkanına gelince bu yasalar devre dışı kalıyor. Madem ki yasa değişi Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı da oldu neden bu yasadan da değişiklik olmadı ?

Bize dava açılan konuşma için kim bahse konu vatandaşın Cumhurbaşkanın sıfatına değil de Parti genel başkanına hitaben konuşmadığını söyleyebilir ?

Sizlere bir örnek vereyim anlayın durumu : Yıllar önce benim görmediğim ve sadece 10 dakika YOUTUBE kanalımızda yayında kalan bir sokak röportajımızda konuşan kişi ben şehir hatlarında şarkı söyleyerek yaşamımı kazanmaya çalışıyorum.Biraz eleştirel konuştuğum için bu sorun olabilir lütfen videoyu yayından kaldırır mısınız demiş ve o zaman çalışma arkadaşlarım daha 5/10 kişi tarafından izlenen videoyu yarım saat olmadan yayından kaldırıyorlar. Yani bu videoda konuşulanlar suç unsuru içermiyor içerse bile izlenme olmadığı için kimse bundan zarar görmediği için dava açılması makul ve doğru değildir. Dava açılması ile basın baskı altına alınmak isteniyor.

İstanbul Emniyet Emniyet müdürlüğü ifademizi almak için bizi davet etti.

Orada Polis memuru bahse konu videoyu bize gösterince ilk kez orada gördüm izlediğim kadarı ile videoda kimseye karşı küfür ve hakaret olduğunu görmedim.

Buna rağmen Av. Ahmet Özel kurduğu avukatlar ordusu ile nasılsa her gün adalet saraylarındayız. En ufak eleştiri yapanlara karşı bile dava açın en kötüsü 2/3 bin lira vekalet ücreti alırız mantığı ile hareket ettiği bariz bir şekilde yayıncılık yapanlar tarafından sık sık ifade ediliyor.

BİZ NEDEN CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDELİM VEYA ETTİRİELİM ?

İşte Özgür basın düşmanı Av Ahmet Özel Bakırköy 13.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2020 /134 sayılı dava dosyası ile 15.02.2020 tarihinde hakkımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davası açıyor.

Bizim kimseye hakaret kastımız yok. Biz sadece halkın özgür ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması adına basın özgürlüğü (artık bu davaları görünce inanmıyorum özgür basına) kapsamında haber yapmanın dışında bir beklentimiz yoktur.

AVUKAT AHMET ÖZEL HALİDE EDİP ADIVAR’IN MUSTAFA KEMAL’İN TALİMATI İLE 1920’DE KURDUĞU ANADOLU AJANSI‘NIN VEKİLİ OLMASI AKP ESKİ İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASININ DIŞINDA HANGİ ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI BU KURUM TARAFINDAN VEKALET VERİLDİ ?

Avukat Ahmet Özel’in basın yayın konusunda özel bir ihtisası olup olmadığını bilemiyorum. Ancak Basın camiasında sadece bir dönem AKP il yönetim kurulu üyesi olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı olması nedeni ile kamudaki bir çok kapının kendisine onuna kadar açık olduğunu söylüyor.

ANADOLU AJANSI ZATEN ZOR AYAKTA DURAN BASINI TEHDİT EDEREK BANA ABONE OLUP YILLK EN AZ 15 BİN TL ÖDEMEZSEN EN BASİT GEREKÇELER İLE HAKKINDA DAVA AÇARIM DİYOR …

ANADOLU Ajansı’nın avukatı Ahmet Özel’in hakkımızda açtığı son davaya bakarmısınız…Süleyman Soylu’nun istifa haberinde kullandığınız foto AA’YA aitmiş…

Süleyman Soylu gibi yıllardır siyasi yaşamın içinde yer alan bir siyasinin en küçük basın kurumunun kendi arşivinde bile yüzlerce fotosu vardır.

Hatta İçişler bakanlığının kendi sitesinde de Sayın Soylu’nun onlarca fotosu var. Kullandığımız Foto’nun Anadolu Ajansına ait olduğu bile belli değilken dava açılmasında bile Anadolu Ajansı’nın bizi baskı altına alıp zorla kendi abonesi yapmaya zorlama amaçlı dava açmalarını kınıyoruz.

İŞTE ANADOLU AJANSININ BİZİ ZORLA ABONE YAPMAK İÇİN DAVA AÇACAĞIM İLE TEHDİT ETTİĞİ MAİLİ …

…Anadolu Ajansına abone olmadan kullandığınız her haber/fotoğraf hukuka aykırılık teşkil etmekte, cezai ve hukuki sorumluluğunuz doğmaktadır.

Anadolu Ajansı medya kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun ürün paketlerini makul fiyatlarla buluşturup onlara çözüm sunmaya çalışan Türkiye’nin global haber ajansıdır. Ajansımız içerik ihtiyacı olan yayıncıların yasal olarak ve doyurucu tarzda içerik kullanabilmesini sağlamaya odaklanmaktadır.

Bu kapsamda tarafımıza yapacağınız abonelik talebi izinsiz kullanımlarınızın adli mercilere taşınmasını engelleyecektir.

Detaylı bilgi almak ve Anadolu Ajansı abonesi olmak için http://aa.com.tr/tr/p/abonelik-talep-formu/1001 adresindeki formu doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.

Saygılarımızla, ANADOLU AJANSI T.A.Ş.

BİZİ ABONE YAPMAK İÇİN ABA ALTINDA SOPA YANİ YARGI YOLU GÖSTEREN AA’NIN MAİLİNE ŞU CEVAI YAZMIŞIZ …

Daha önce aboneniz idik ancak İstanbul ile alakalı haberin çoğuna Ulusal haber diyerek bize servis etmediğiniz için aboneliğimizi iptal ettik.

Eğer bu şartınız değişmişse İstanbul haberlerine abone olmak isteriz.

Sizin haber ve fotolarınızı kullanmamak için özel bir çaba sarf ediyoruz.

Bazen stajyerlerimiz sehven kaynağınından emin olmadıkları foto kullanmış olabilirler.

Mailinizden sonra fotonun size ait olup olmadığına bakamdan zaten okunması sadece 19 olan haber tamamen yayından kaldırılmıştır. Şeklinde mail göndermiştik.

BAZI DOSTLARIMIZ NEDEN AK PARTİ VE HÜKÜMETE YÖNELİK HABERLERE DAHA ÇOK YER VERMİYORSUNUZ DİYE BİZİ ELEŞTİRİYORLAR.ONLARA CEVABIMIZ İSE ŞU OLACAK…

Hüseyin Çetiner neden Ak Parti haberlerine daha çok yer verimiyorsunuz diyenlere de şunu söyledi ”12 Senedir Gazete imtiyaz sahibiyim. Ak Parti genel merkezi bugüne kadar bir tek haber servis edip yer verin dememiştir.

Süleyman Soylu haberinde Foto’nun kime ait olduğu bile belli değilken Devletin ajansı olan Anadolu Ajansının para kazanmak için bize abone olmazsanız her yede binlerce Fotosu olan Süleyman Soylu’ nun haberinde kullandığınız foto bize aittir diyerek dava açmasından sonra nasıl daha çok AK PARTİ haberlerine ver verebiliriz ?

Sözcü Gazetesi başta olmak üzere bir çok yayın mecrası defalarca sokak röportajlarımızı manşet dahil olmak üzere kullandı hiç birisi hakkında dava açmak aklımıza gelmedi.

İNTERNETTE AVUKAT AHMET ÖZEL YAZıN BAKIN NELER ÇIKACAK KARŞINIZA BİZ YAZDIK İLK ŞU HABER ÇIKTI…

"Erdoğan'ın avukatı, sanık iş insanını tehdit etti; 'Sana gerekli cezayı verdiririm, Tamince'ye beraat alan benim' dedi"

Antalya’da Delphin Oteller zinciri ortaklarının FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı davada “FETÖ borsası” iddiasında bulunuldu.

Sanık iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, “Senin dedi ‘Hâkimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dedi. Yani bir kumpas kurdular bize. ‘Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat alan benim.’ Evet yani ben ne yapayım efendim. Adaletin çetesi bunlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alper, Mine Cömertoğlu çifti ile Ufuk ve Egemen Cömertoğlu’na FETÖ üyesi olmak suçundan dava açılmıştı. Davanın son duruşması 14 Ekim’de Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz sanık Ufuk Cömertoğlu, şu iddialarda bulundu:

Ee olur mu öyle şey, sonra bir tane de avukat var, Ahmet Özel. Beni tehdit etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya, o da kendisi hacıdır, ‘Allah’a inanan insanım, gelirim her yerde ifade veririm, gerekirse Cumhurbaşkanına da çıkarız’ dedi. Beni tehdit etti, ‘Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dedi. Evet, arkadaşımın yanında dedi ve şahidim de var. Tehdit etti. İhtar var, mahkemeye daha önce de oğlum çekti bununla ilgili. Efendim olmaz ki böyle.

Biz tırnaklarımızla yaptık. Kumpas kurdular bize. İstanbul’da, beraat da verdiler, ‘Beraat da alırım, senin beraatini da alırım, ben hallederim’ dedi. ‘Çünkü, Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat (takipsizlik) alan benim’. Size sığındım, yani adaletinize sığındım. Çünkü bunlar mafya, çete olmuşlar. Adaletin çetesi bunlar.

Biz sadece sosyal medyada bu avukat için dolaşan iddialara bakınca bunun gibi haberde yüzlerce haber karşımıza çıkıyor. Bizim gibi tırnakları ile çalışan basın mensupları milyar dolarlarla oynayan yeni zenginler karşısında çaresiz kalıyoruz. Bunları Allah’a havale ediyoruz.

AVUKAT AHMET ÖZEL’E BİR KAÇ SORUMUZ OLACAK …

1-Anadolu Ajansının vekili olmanızda kim veya kimler etkili oldu ?

2-Daha tecrübeli ve Basın konusunda ihtisası olan avukatlar var iken siz hangi özelliğinizden dolayı Anadolu Ajansının avukatı oldunuz ?

3-Bugüne kadar Gerek Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği gerekçesi ile, veya basit nedenlerden dolayı AA. nın haber ve fotosunu kullandıkları gerekesi ile kaç tane dava atınız ?

4-Açtığınız tazminat davalarında vekalet ücreti dahil ne kadar para aldınız ?

5-Anadolu Ajansı kamu kaynaklarından siz ne kadar vekalet ücret veriyor ?

6-Özellikle halkın içinde olmaları ile toplumun nabzını tutan ve zor ayakta duran yerel gazeteleri kendisine abone yapmak için tehdit eden AA adına sürekli dava açmadan dolayı memnun musunuz ?

7-Mustafa Kemal Atatürk Halide Edip Adıvar’a Anadolu Ajansını kurdururken amacı para buradan Para kazanmak değil iken bugün Anadolu Ajansının başında olanlar ve onların avukatlığını yapan sizlerin Devletin çalışmaları başta olmak üzere halka her alanda doğru haber vermek olan AA’nın ne zamandan beri görevleri arasında Basın mensuplarını zorla abone yapmak için tehdit eder oldu ?

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anadolu Ajansı gibi kendisine yardımcı olmak isteyen Ajansı’ın tamamen ticari bir kuruluş gibi düşünülmesinin devlete ve kedisine zararlı olduğunu ve vekalet verdiği Avukat Ahmet Özel’in bu hakkı yersiz kullanmasından dolayı bir çok basın mensubunun Cumhurbaşkanına karşı soğukluk yaşamasın sebep oluyor.

Av. Ahmet Özel’in bu fevri davranışları ile nereye varacak bekleyip göreceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)