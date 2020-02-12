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Atolye Atıkları Kullanılabilir Hale Getiriyor

İBB İştiraki İSTAÇ AŞ, ahşap ve metal ağırlıklı atıkları yeniden değerlendirerek kullanıma açık hale getiriyor. İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, ortaya çıkan tüm eserlerde hiçbir yeni ürün kullanılmadığını açıkladı.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 14:08
Atolye Atıkları Kullanılabilir Hale Getiriyor
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ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul’un yaklaşık elli noktasında dört binin üzerinde personelle hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ, atık malzemelerinden kullanışlı sanat eserleri yaratıyor. İBB bünyesindeki tüm şirket ve birimlerin etkinlikleri;fuar, tanıtım günü ve her türlü organizasyondan geri kalan atıklar tadilat, ve tamirat sürecinden geçtikten sonra geri dönüşüme tabi tutuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

YAPILAN İŞE EK OLARAK ATIĞI DEĞERLENDİRME

İSTAÇ AŞ atölyelerinde çalışan bakım onarım ustaları, rutin işleri dışındaki zamanlarda da çalışarak atıklardan eser üretiyorlar. Eserler genellikle palet, osb, mdf ve demir profil ağırlıklı atıklar sıfır atık konteynerleri, mobilya ve koltuk tamiratları, çardak, bank gibi yeni ürünlere dönüştürülüyor. Malzemelerinin tümünün geri dönüşüm öğelerinden elde edildiği çocuk oyun parkı yapım projesinin de İSTAÇ AŞ’nin yakın gelecekte yapacağı faaliyetlerden biri olacak.

SİNERJİYİ ÇEVREYE YAYMAK

Konu ile ilgili açıklama yapan Canlı, atölyelerde işini çok iyi bilen ustalar olduğuna dikkat çekti. Canlı özetle şunları dedi:

“Biz işimizi yaparken geri kazanılacak ürünlerin yeni yapılacak eserlerde kullanılması için geri dönüştürebilir olup olmadığına bakıyoruz. Mutlaka daha önceden kullanılmış ve ömrünü tamamlamış ürünlerden olmasına bakıyoruz. Burada amaç, yeni malzemelerin kesinlikle eserlerin üretilme sürecinde kullanılmaması ve hayatın her yerindeki kullanılmış olan malzemelerin geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Bu geri dönüşümün de çağdaş ve kullanılabilir eserler olmasını temel hedef görüyoruz. Bu uğurda da büyük bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. Geri dönüşüm konusunda merkezde oluşan bu sinerjiyi çevreye yayarak, toplumda yaşayan her bir bireye bu anlayışı hâkim kılmak istiyoruz. Atık palet ve metallerden büro mobilyaları üretmek üzere tasarım çalışmalarımız devam etmektedir. İSTAÇ AŞ olarak geçen yıl ve bu yıl düzenlenen Geleneksel Vodafone İstanbul Maratonu’na bünyemizdeki atık paletlerden üretilen Sıfır Atık Konteynerları’yla katkı sağladık.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 12.02.2020 14:13
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