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Akom: Sıcaklık Yükseliyor

Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da, önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Ancak AKOM, İstanbulluları Cumartesi için uyardı. Cumartesi gününden itibaren rüzgarın, yönünü kuzeye çevirip güneşli havaya rağmen, aralıklarla sert eserek üşüteceği tahmin ediliyor.

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14 Şubat 2020 Cuma 15:34
Akom: Sıcaklık Yükseliyor
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Meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul’da, hava sıcaklıkları 20 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 1-3 derece üzerinde seyredecek. 21-26 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normallerine dönülecek.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 60 SEVİYESİNDE

Baraj doluluk oranlarının, Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33’ler seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan AKOM, son yağışlarla birlikte, bu oran yüzde 60’lara yükseldiğini açıkladı. Şubat ayı ve ilkbahar aylarında beklenen yağışlar ile birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşması tahmin ediliyor.

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