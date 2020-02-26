Akom'dan Fırtına Uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, Lodos’un bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.



Güney’in ılık havasını taşıyan Lodos yönlü rüzgâr nedeniyle, sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek.



Bugün öğlen 12.00’de başlayacak fırtınanın, Cuma gece 03.00’te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor.



YETKİLİLER UYARIYOR



AKOM, fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar, ağaç̧ ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, su baskını, göllenme vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AKOM’un paylaştığı ‘fırtınadan korunma’uyarıları listesi başlıca şu şekilde:



Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın

Evinizde soba varsa yatmadan önce söndürün.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)