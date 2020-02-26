banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum...
FETÖ İmamından Yazıcıoğlu İtirafı...
Son Dakika
Fetö İmamından Yazıcıoğlu İtirafı...
Mübarek Üç aylar Başladı
Son Dakika
Mübarek Üç aylar Başladı
Yılmaz Özdil Neyin Peşinde ?
Son Dakika
Yılmaz Özdil Neyin Peşinde ?

Akom'dan Fırtına Uyarısı!

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da bugün ve yarın (Perşembe) şiddetli fırtına etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşlara almaları gereken önlemler konusunda uyardı.

haber 1
haber 1
26 Şubat 2020 Çarşamba 10:15
Akom'dan Fırtına Uyarısı!
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, Lodos’un bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.


Güney’in ılık havasını taşıyan Lodos yönlü rüzgâr nedeniyle, sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek.


Bugün öğlen 12.00’de başlayacak fırtınanın, Cuma gece 03.00’te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor.


YETKİLİLER UYARIYOR


AKOM, fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar, ağaç̧ ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, su baskını, göllenme vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AKOM’un paylaştığı ‘fırtınadan korunma’uyarıları listesi başlıca şu şekilde:
 

  • Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
  • Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
  • Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
  • Pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
  • Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın
  • Evinizde soba varsa yatmadan önce söndürün.
  • Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Hastaneler Grubu’nun başarıları Azerbaycan’da alacağı Uluslararası ödül ile taçlandırılıyor…
Avrasya Hastaneler Grubu’nun başarıları Azerbaycan’da alacağı Uluslararası ödül ile taçlandırılıyor…
FETÖ İmamından Yazıcıoğlu İtirafı...
FETÖ İmamından Yazıcıoğlu İtirafı...
Metro Karnesini İstanbullularla Paylaştı
Metro Karnesini İstanbullularla Paylaştı
Başkan İmamoğlu İle Vatandaş Arasında İlginç “Ulaşım Zammı” Diyalogu
Başkan İmamoğlu İle Vatandaş Arasında İlginç “Ulaşım Zammı” Diyalogu
Kentsel Dönüşümü Hızlandıracak Hamle
Kentsel Dönüşümü Hızlandıracak Hamle

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169