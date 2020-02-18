Aile” Temalı 6. Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Başlıyor!

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya: Kültür ve Sanat hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

Sinema, Kültür-Sanat ve Medya dünyasına mensup birçok ismin katıldığı lansmanda ilk söz Selamlama konuşması için Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’ya verildi. Kaya dünyanın tarihinde belki de en zorlu dönemini geçirdiğini, doğal afetler, yangın deprem ve iklim şartları, çeşitli hastalıklarla yüzlerce binlerce can kaybına sebep olan virüs salgınları, insanların yurtlarını vatanlarını terk etmelerine göç etmelerine sebep olan işgal ve karışıklıklar, küresel çapta ekonomik ve teknoloji savaşları ve dayatmalar, özellikle İslam coğrafyalarında yaşanan dramın, maalesef cehaletin ve çağı her anlamda yakalamadığına dair ilmi, iktisadi, akademi, coğrafi, siyasi gibi birçok sebep sayılabileceğini ancak kültür ve sanat alanının, bu alana verilen önemin en az bunlar kadar önemli olduğunu ifade etti.

Siyer Vakfı, Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması ve Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi projeleri ile Kültür ve Sanat müktesebatına katkı sunmaya çalışıyor.

Siyer Vakfı olarak toplumların dönüşüm ve gelişimlerinde kültür-sanat faaliyetlerinin çok önemli bir yer teşkil ettiğini, kültür sanat alanında bir medeniyet, tasavvur ve bakış açısı ortaya koyabildiğinizde ancak o vakit diğer alanlarda sağlanan gelişme ve başarıların taçlandırılabileceğine dikkat çeken Kaya, bu anlamda 7 yıldan bu yana Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması ve Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi projeleri ile Kültür ve Sanat müktesebatına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayatın Her Alanında Olduğu Gibi Sinemada da Örnek ve Önderimiz Hz. Muhammed ( s.a.s.)’dir.

Hayatımızın her alanında eksiksiz örneğimiz Efendimiz (s.a.s.)’dir. Bu sene aile temasıyla en ideal baba, eş, kardeş örneğini efendimizin hayatında arayacağız. Temanın Aile olduğunu Aile ile ilgili Hicri 1441 yılında yapılan ve yapılmaya devam eden ilmi akademik ve sosyal projelere ilave olarak sinema alanında da kültür sanat dünyasına mensup çok değerli isimler ile katkı sunmaya devam edeceklerini, özellikle bu yürüyüşe destek olan başta Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve diğer destek sağlayan paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe: Hz. Muhammed (s.a.s.) İnsanlığa Bir Güneştir.

Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya’nın açılış konuşmalarının ardından sahneye İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe davet edildi. İdris Serçe konuşmasında kız çocuklarının gömülmesini ortadan kaldıran İslamiyet ve Hz. Muhammed (s.a.s.) için o çocuk güneştir.

Mesut Uçakan: Bir Sanatçının Yetişmesi Kolay Olmuyor.

Selamlama konuşması yapan yönetmen Mesut Uçakan bir eserin ortaya çıkması ve bir sanatçının yetişmesi kolay olmuyor. Bunda Siyer Vakfı gibi kurumların önemi büyüktür dedi.

Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç Bize Çıktığımız Yolda Kararlılık Ve Niyetimizi Korumak Lazımdır.

Diğer selamlama konuşmasında Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç bize çıktığımız yolda kararlılık ve niyetimizi korumak lazımdır. Alemlere Rahmet bu açıdan önemlidir. Aile insanın toplumdaki beynidir, sığınağıdır. Bu yüzden aile dağılırsa her şey dağılır. Yönetmenlerimizde doğu edebiyatındaki gibi naat geleneği devam etmelidir dedi

Bu Yılın Teması: Aile

Nazif Tunç'un konuşmalarının akabinde 6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Proje Koordinatörü Cemil Nazlı Danışma Kurulu’ndan İhsan Kabil, Gülcan Tezcan, Yeşim Tonbaz Güler, Bünyamin Yılmaz sahneye davet edildi.

Yarışmanın her sene başka bir tema ile eser kabul ettiğini belirten Cemil Nazlı, bu yılın temasının “Aile” olduğunu duyurdu.Bu sene yarışmaya Kurmaca,Animasyon ve Senaryo kategorilerine ilave olarak Belgesel kategorisininde eklendiğini,ödül sisteminin ulusal ve uluslararası olmak üzere her kategorinin ‘’en iyi’’ ifadesi ile 1. olan eserlere verileceğini toplamda da 100.000 TL ödül dağıtılacağını ifade etti.

Bu sene ile birlikte seçim takviminden dolayı biraz erteleme durumunda kaldıklarını bu vesile ile artık projenin Kasım sonu Aralık başı gibi bir takvime oturtmak istediklerine dikkat çeken Cemil Nazlı her geçen sene yarışmanın biraz daha festival hüviyetine büründüğünü, 5.yılda yapılan etkinliklerin biraz daha genişletilmiş halini bu yılda gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Her sene projenin genel çerçevesini bozmadan bazı değişiklikler yapılamaya çalışıldığını ,bu sene de önceki yıllardan faklı olarak, Ön Değerlendirme , Ulusal Ana ve Uluslararası Ana Jürilerinin, Onur Konuğu ve Gala ve Ödül Gecesinde misafir olacak isimlerin takvim süreci içerisinde son katılım tarihine kadar peyderpey açıklanacağını ifade etti.

Sinema alanının bir parçası olmanın şüphesiz bir çok güzelliği var. Bu güzellikleri sıralayın derseniz ilk olarak "güzel insanlarla beraber çalışmak "derdim. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Proje ana Sponsoru Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm destekçilere ayrı ayrı teşekkür eden Nazlı sözü Danışma Kurulu Başkanı İhsan Kabil’e tevdi etti.

Danışma Kurulu adına söz alan İhsan Kabil; Ailenin toplumsal manada bir arada yaşamanın en temel birimi olduğunu, İnsanın içine doğduğu, acı tatlı hatıralar yaşadığı, belli bir noktadan sonra belki ayrılıp o sıcaklığı çoğalttığı bir yuva hüviyetinde olduğuna vurgu yaptı.

Bugün en yaygın kitle iletişim dili olan sinema ile aileyi tema olarak alan bir kısa film yarışması yapmak, yine bugün belki modernizmin getirdiği çeşitli unsurlardan ötürü bir tür sarsılma haline maruz kalan bu kuruma hakettiği değerin verilmesi bakımından önemli bir faaliyet olarak özelllikle gençlerin daha fazla ilgisine muhatap olacağına inandığını ve bu duyarlılığa dikkat çeken kısa film yarışmasının düzenlenmesi çok kıymetli olduğunu belirtti.

Danışma kurulu üyesi Senarist Yönetmen Yeşim Tonbaz Güler sinemanın kısa film ayağına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü kısa filmlerin ayrı bir yeri var. Siyer Vakfı hem üretim hem destekleme açısından kısa filmlere ekstra önem verdiğini belirtti.

Danışma kurulu üyelerinden Kültür Sanat Editörü Gülcan Tezcan konuşmasında sinemanın genç nesle olan etkisini anlamış olmamız çok önemlidir.Son dönemlerde aile odaklı çok tartışma dönüyor. Siyer Vakfının gençlerin de dahil olacağı bu yarışmada aile temasını seçmiş olmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Danışma kurulu üyesi Bünyamin Yılmaz kısa film gençler nerede diye sorarken Siyer Vakfı bir yarışma başlattı ve bu tür yarışmaklar uzun soluklu olmadığı dönemde şuan uluslararası hüvüyette olarak 6.sının düzenlemekte olduğunu ifade etti.

Toplamda 100.000 TL Ödül

Hz. Peygamber’e (sas) ithaf edilmiş olmasıyla Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan ve uluslararası olarak tertip edilen yarışmada bu sene dereceye girecek olan filmlere toplamda 100.000 TL ödül dağıtılacak.

Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü : 25.000 TL

Ulusal En İyi Kısa Belgesel Ödülü : 1o.ooo TL

Ulusal En İyi Kısa Animasyon Ödülü : 10.000 TL

Ulusal En İyi Kısa Senaryo Ödülü : 5.000 TL

Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü : 25.000 TL

Uluslararası En İyi Kısa Belgesel Ödülü :1o.ooo TL

Uluslararası En İyi Kısa Animasyon Ödülü : 10.000 TL

Uluslararası En İyi Kısa Senaryo Ödülü : 5.000 TL

6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Basın Lansmanı, program sonunda Danışma Heyeti ve misafirlerle birlikte çekilen aile fotoğrafı ile nihayete erdi.

Son Başvuru 31 Ekim

31 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın gala haftası etkinlikleri 01-05 Aralık Gala ve ödül töreni ise 05 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Katılımcıların başvurularını 31 Ekim 2020 ye kadar www.alemlererahmetfilm.com internet sitesi üzerinden yapmaları bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)