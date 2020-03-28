Adil Olun Beyler Adil…Halk Kör Değil Her Şeyi Görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak Prof.Dr. Nurettin Sözen’i gördüm, Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olması için çalıştım sandık başkanı oldum.

Ara belediye başkanı Ali Müfit Gürtuna’yı gördüm. Kadir Topbaş’ın 3 dönemine tanıklık ettim.

Hiç sevmediğim ve Başakşehir Belediye başkanı iken hakkımda açtığı 5/6 davanın tamamını kaybeden ve İBB’ de 18 ay ara dönem belediye başkanı olan Mevlüt Uysal’ın dönemini gördüm.

23 Haziran 2019’dan bu yana da Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını halen yaşıyorum.

Ak Parti ve Ben

Ak Parti 2002’de kurulduğu zaman mağdur ve haklı idi. O zaman Zeytinburnu’nun 2.en büyük Mahallesi olan Sümer’de Kurucu Mahalle başkanı oldum.

Kendi param ile mahalle seçim bürosu tuttum ve canla başla 13 ay kurucu mahalle başkanı olarak görev yaptım.Şu an 20 yaşında olan kızım 2 yaşında idi Ak Parti'nin 3 Kasım 2002 seçiminde ben ve mahalle yönetmim binlerce "TEK BAŞINA İŞ BAŞINI AFİŞİ ASTIK" seçim çalışması yaparken eşim aramıştı Merve‘nin çok ateşi var dedi eve gidiyorken mahalle yönetimimde yer alan arkadaşlar Bozkurt perdeciler çarşında Ateş Ünal Erzen olduğunu sonradan öğrendiğim bir grup CHP’li arkadaş ile afiş asma tartışması çıktığını işin büyümek üzere olduğunu söylediler hemen eve gitmekten vaz geçip olay yerine giderek işi yatıştırdım sonra hastaneye gittik yavrumuzun ateşi son dereceye kadar çıkmış dediler doktorlar.

Yapılan ilk kongrede 13 Mahalle başkanı içinde ilçe yönetim kurulu üyesi seçilen tek Mahalle başkanı oldum. Bu vazifem de 28 Mart 2004 Mahalli seçimlerine kadar devam etti.

Bu seçimden sonra Ekonomik işler ve AR-GE’den sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak 2006’ ya kadar vazife yaptım.

Yapılan ilçe kongresinde O zaman ilçe başkanımız olan Sayın Ahmet Dokumacı’ya siz uzun süre ilçe başkanı olarak görev yaptınız siz ilde yönetim kurulu üyesi olsanız daha iyi olur dedik. Kendisi de tamam dedi. Ancak o zaman il bakanı olan Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu hayır sen yine ilçe başkan adayı olacaksın dedi.

Biz de İlçe Teşkilat başkanı Sayın Mustafa İbrahimoğu’nu aday olarak çıkarttık ancak çok sevip saydığımız sayın Metin Külünk partinin kurucusu Erdoğan’a rağmen aday olmanız hoş değil aday çıkarmayın deyince çıkarmadık.

Ancak o güne kadar Ak Parti tarihinde görülmeyen bir şey oldu 431 ilçe delegesinden 118 tanesi kızgınlıktan dolayı oy kullanmadı.

182 delege BOŞ oy verdi. 131 Delege Ahmet Dokumacı’ya oy verdi. Normal şartlar altında seçim iptal edilmesi gerekirdi.

Ama edilmedi sayın Dokumacı 3 sene bu şekilde ilçe başkanlığı yaptı. Sayın il başkanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun daveti üzerine ile davet edildik.

İl de İl Çalışma komisyonlarından görev alarak o zaman il teşkilat başkanı olan Şu an ki Ak Parti Grup başkan vekili sayın Av. Bülent Turan’ın komisyonunda çalıştım. O zaman Büyükçekmece’nin beldeleri olan Kıraç ve Beyklikdüzü’ nde 2009’da beldeler kaldırılana kadar belde koordinatör olarak grev yatım.

29 Mart 2009’da Ak Parti Başakşehir ‘de Belediye başkan aday adayı oldum. Partimiz Mevlüt Usal’ aday yapınca küsmek yerine canla başla çalıştık CHP adayı Mehmet Kaban’a karşı 7.000 oy farkı ile bakan seçtik.

Bir senede destek verdim . Ancak Uysal’ın ben başkanım ne dersen o olacak havasında her kesi hor gördüğünü fark edince bunu kabullenmedim. Bizim rızkımızı vermiyorsun haddini bileceksin tarzında bir tavır sergiledim.

Aynı zamanda o vakit Başakşehir Kaymakamlığı İnsan Hakları Yönetim kurulu üyesi idim. Bir bayram namazı için kurul olarak 2.Etap’ta yer alan Ahmet Yesevi Camisinde bayram namazı kılarak çıktık.

O zaman caminin Dernek başkanı olan ve şu an halen Saadet Partisi il teşkilat başkanı olan Ali İhsan Gündoğan dostum caminin alt katında olan Kur’an Kursu kısmında kahvaltı yapalım diyerek bizi davet etti.

O zaman kaymamam Cevdet bey,Ak Parti ilçe başkanı Ahmet Selim Köroğlu ve Başakşehir Rehber sahibi Mehmet Hamutoğlu ile beraber Kur’an kursuna doğru ilerlerken Başakşehir Belediye başkanı olan Mevlüt Uysal saçma saçma konuşma başlayarak CHP adına haber yapmaya mı geldin dedi.

Bende hayır haber iç değil bayram namazı için buradaydım mekanın dernek başkanı davet etti geldim.

Burası sizin bana hakaret etme yeri değil susun aksi halde çıkar giderim dedim. Susmayacağım dediği için oradan ayrıldım. Ben o anda kendisini kaybetti birkaç gün içinde özür diler ve konu kapanır derken baktım bu zat bana karşı düşmanca bir tutum takınıyor o zaman düşmanlığına düşmanlık dedim ve gün bugündür bu zatı sevmem sayman ve HAKKIMI DA HELAL ETMEM .

Şimdi 31 Mar 2019 Seçim öncesine Gelelim

Ak Parti mağrurlanmış, gururlanmış, benim adayım başbakanlık yapmış Millet ittifakı adayı olan Ekrem İmamoğlu ise bir kenar ilçe belediye başkanı diyerek rakibini hor ve küçük gördüğü zaman aynen şunu demiştim. Erdoğan İBB başkanı olduğu zaman Beyoğlu’nu kaybetmiş bir aday olarak seçime girdi ve kazandı bu ifade yanlış ve zararlı dedim.

Akabinde de ekledim Ekrem İmamoğlu CHP ve Millet İttifakı için en doğru ve iyi adaydır dedim.

derken de laf osun torba dolsun babında da demedim. Çünkü ben 2007-2009 da Ak Parti Beylikdüzü il koordinatörü iken sayın İmamoğlu CHP ilçe başkanı idi.

O zaman Gazetemizin 5.kuruluş yıl dönümünde yılın enleri dalında sayın Ekrem İmamoğlu‘nu Beylikdüzü’nda yaptığı çalışmalarından dolayı yılın ilçe başkanı seçmiştik

2009’da Ak Parti adayı Yusuf Uzun Başkanlığı kazanmıştı. Derken 2014 seçimlerinde CHP Beyklikdüzü ilesinde İmamoğlu’nu aday gösterdi.

İmamoğlu adam gibi adam olduğu için herkese olduğu gibi bizim de emeğimize saygı duyarak kendisi için bir tanıtım filmi yamamızı istedi.

Biz de muhabir ve kameramanımızı ilçeye gönderip halkın görüşlerini alıp güzel bir çalışma yapmıştık 2014 seçimleri öncesi.

İmamoğlu yüreklere dokundu Ak Parti adayı Binali Yıldırım’a değil biz İlçe başkanları bile dokunamadı...

İstanbul Times Tv özel YouTube kanalı olarak 2014 yılından bu yana ilk olarak siyasi sokak röportajları yapan kanal olduk.

31 Mart seçimlerinden önce Ak Parti İstanbul İl başkan yardımcılarından bir çoğu ile bahse girdim siz kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümsediğiniz Ekrem İmamoğlu seçimi kazanacak dediğim zaman yemeğine bahse girdik hatta geçen haftada eski il başkan yardımcısı yemeğimi ısmarladı sağ olsun.

Bunu derken de siyaseti çok bildiğimden değil. 1994 de Erdoğan’a nasıl bir ilgi var idiyse İmamoğlu’na da öyle bir ilgi ve alaka olduğunu sokakta yaptığım röportajda görüyordum. Bunu il tanıtım medya birim başkanı olan sayın Sevgi Yiğit’e ve Binali bey’in özel kalem müdürü Sinan bey ile Beykoz Kavacık seçim merkezinde yaptığım yüz yüze konuşmada söyledim.

Sina ben neden deyince aynen şunu söyledim: Her sene 1.200 bin genç seçim sistemine katılıyor. Gençler Tv değil YOUTUBE izliyor ama siz orada yoksunuz demiştim. Başka şeylerde söylemiştim.

Ak Parti Halen Halkı anlamıyor

Bakınız 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminde seçmen 806 bin oy farkı ile İmamoğlu’nu seçti. Ama Ak Parti İBB deki meclis çoğunluğuna güvenerek İmamoğlu’nu bloke etmeni içinde. 10 Gün önce İmamoğlu Korona virisü ile mücadele için İstanbul’un 39 İlçe Belediye başkanın İBB ‘nin Saraçhane yerleşkesinde toplantıya davet etti.

Burada siyaset yok halkın can ve mal güvenliği için İBB ve lçe belediyeleri beraber ne yapabilir konusunda fikir alış veriş için davet edildikleri toplantıya hiç bir Ak Partili başkan gelmiyor.

Bunun kararını ne İl Başkanı Bayram Şenocak v nede AK Parti Grup başkanı M.tevfik Göksu verebilir.

Evet Erdoğan her ne kadar Cumhurbaşkanı olsa da gerek Topbaş, gerekse de Uysal döneminde İBB yi direkt olarak yönetti. Her iki başkanın da müdür sıfatı ile görev yaptığını herkes gibi biz de biliyoruz.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca İSTANBUL ‘U KAYBEDEN Türkiye’yi kaybeder demişti.

İmamoğlu’na karşı bu kadar haksızlığı yapılacak olan ilk genel seçimde Türkiye’yi kaybetme korkusu olan bir parti ancak yapar.

Son söz Ak Parti 5 milyon İstanbul Seçmeninin oy verdiği İmamoğlu’nu zora sokmak yerine anlamaya çalışmalı.

Sen ne anlarsın kanal istanbul’dan demek yerine Erdoğan kendisinde olan ama İmamoğlu’nda olmayan bilgileri samimi ve içte bir şekilde Ekremciğim sen henüz devlet yönetiminde yeterli bilgiye sahip değilsin. Şu veya bu gerekçeler ile kanal İstanbul’un yapılması gerek deyip ikna etmek yerine bilerek kavga çıkararak kendi seçmenini sağlam tutmanın peşinde.

Tarihte Gazneli Mahmut olarak bilinen devlet başkanı HİNDİSTAN üzerine 17 sefer yapmış nedenlerden birisi de savaşmayan orduyu bir arada tutamam diyerek yaptığını tarihçiler söylüyor.

İmamoğlu Korona Virüsü için ilçe belediyelerini toplantı için davet edecek ve hiç birisi gelemeyecek öylemi , Ekrem İmamoğlu’da insan hepsini teker ziyaret ederek İstanbul halkı içi çalışalım diyecek, zengin fakir, CHP li Ak Partli ayırımı yapmayan VİRÜS ile mücadele için fikir alışverişi yapalım diye davet edilen AK Partililer toplantıya gelmeyecek ve İBB ben ilçeme yatırım yapsın diyecek öylemi bu bana pek makul gelmiyor.

Ben olsam bana düşmanlık yapana ben de yaparım . İBB nin yatırım yapmadığı yerde ilçe belediyeleri zaten kırtlağa kadar borçta. Kaynakları elemanlara ve çöpe zar sor yetiyor.

Ya Ak Parti İstanbul ‘un Ak Partili ilçelerde TOKİ yada Çevre ve şehircilik bakanlığı ile yatırım yamaya çalışacak ki bu da zor çünkü bir çok arsa sahibi İBB.

Örnek vermek gerekirse Zeytinburnu İBB Kapalı spor salonu ve tesisleri vardı. Yıkıldı 2 sene önce altı İSPARK için otopark üstüne de sosyal ester yapacaktı.

Ha keza Seyitnizam kısmında metro yerin altına alınacaktı…

İmamoğlu’nu dışlayıp Toplantısına katılmasına grup olarak izin vermeyen Ak Partili Ömer Arısoy nasıl sayın İBB başkanım gel bunları yap diyecek.

Dese bile İmamoğlu yahu arkadaş sen korona için yapacağımız toplantıya gelmedin hangi yüzle benden yatırım istiyorsun demeyecek mi ?

Dünya artık küçük bir köy halk her şeyi görüyor . Eskisi gibi şu an sadece 3/5 tane televizyon kanalı yok bizim öyle videolarımız var ki sadece kendi kanalımızda 5 milyon izlenmiş paylaşım yapanlarla sayı 50 milyonu geçen çalışmalarımız var.

Ak Parti samimi olur ve halka karşı açık ve şeffaf olursa beki ilk seçimde ayakta kalabilir aksi halde ANAP,DYP ve DSP gibi tarihteki yerini alır.

Mesela en basit bir soru ile yazımı bitireyim “ İmamoğlu 10 gün önce İstanbul’un 39 İlçe Belediye balkanlarını Korona Virüs ile alakalı fikir alış verişi yapmak üzere davet etti ama Ak Partili hiçbir belediye başkanı toplantıya katılmadı bana bunun gerekçesini söyleyebilirler mi ?

Aslında yazılacak çok şey var ama şu an bu kadarı ile yetineyim ..

Hüseyin Çetiner / 28 Mar 2020 İstanbul