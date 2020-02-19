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7 Kibele'ye Muhteşem Gala

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) binlerce mikrogirişimci kadınları arasından seçilen 7 kadının başarı hikâyesini anlatan 7 KİBELE adlı belgesel, dün akşam muhteşem bir katılımla İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’da seyirci karşısına çıktı.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:48
7 Kibele'ye Muhteşem Gala
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Yönetmenliğini  Orhan  Tekeoğlu’nun  yaptığı  belgeselde,  Zerge  Torun  (Mardin),  Sevilay Köseoğlu (Aydın), Meryem Alpaslan (Artvin),   Seher Toprak (Gaziantep),   Melek Yılmaz (İstanbul),   Fatma   Kalkan  (Mersin)   ve   Güler   Bal  (Diyarbakır)   gibi  yoksulluktan   ve çaresizlikten çıkmaza girmiş kadınların başarıya uzanan  öyküleri anlatılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Belgeselin yapımcılığını Medya TON Yapım, TİSVA,  Prof. Dr. Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu üstlendi. Galaya, duayen sanatçı Selda Alkor, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Arzu Özyol, çevre aktivisti sanatçı Zeliha Suna, Serap Tibuk, Karafırın’ın YKB Orhan Karal, Abdülkadir Aksu,Namet’in ortağı Özcan Albak, Ayşe Çebi,Arif Ekşi,İbrahim Can gibi siyaset, medya ve  iş kadınları çamiasından çok sayıda  kişi katıldı.

2003 yılından bu yana , mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, TİSVA, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil  olmaları  için  sağlamış  olduğu  ve  küçük  bir sermaye  olan  mikrokredi  desteği  1 Milyar TL'ye ulaştı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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