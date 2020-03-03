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65 Yaş İstanbul kartlar'da Vize Dönemi

65 Yaş Üstü Kart’ların 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart 2020 tarihinde doluyor. Kullanıcılar, İstanbulkartları’nın vize işlemini bilet dolum bayilerinden ve biletmatik cihazlarından ücretsiz, hızlı bir şekilde yapabilecek.

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03 Mart 2020 Salı 12:49
65 Yaş İstanbul kartlar'da Vize Dönemi
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65 Yaş Üstü Kartlar’ın, 31 Mart 2020 olan son kullanım tarihine yaklaşılıyor. Vize işlemi yapılmayan kartlar, bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek, tam ücret tarifesine geçecek. 65 Yaş Üstü İstanbulkart sahipleri, kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabilir.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Vize işlemi, biletmatikte, kart okuma yuvasına bırakıldıktan sonra, 10 saniye gibi kısa bir süre içinde, otomatik olarak yapılmakta. Ayrıca, aynı işlemi İstanbulkart dolum bayilerine giderek gerçekleştirmek de olası. İstanbul genelinde 1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi bulunuyor.

Kullanıcıların, İstanbulkartlarını vize işlemi yapması için sınırlanmış bir süre bulunmuyor. Ancak, ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen İstanbulluların, 31 Mart günü bitimine kadar vize işlemini yapması gerekiyor.

İlgili Mevzuat:

İstanbulkart Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 6- (1)

Vize İşlemi, kart sahiplerinin hak sahipliğinin doğrulanarak kart kullanım süresinin belirli aralıklarla uzatılması işlemidir. Vize işlemlerinin hangi periyodlarla yapılacağı BELBİM tarafından belirlenir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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