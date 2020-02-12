5 Yıldızlı Dürümcü

Bağcılar’daki ilk şubesi ile bölgede damak tadına önem verenlerin müdavim olduğu bir marka haline gelen Mahsun Usta’nın Halkalı’daki ikinci şubesi de Küçükçekmeceliler’in birbirlerine tavsiye ettiği bir mekan olarak kabul görmeye başladı. Zaten markanın kurucusu Mahsun Gökçur markanın sloganı olan ‘Bir kere tatmanız yeter’ sözünü menülerine ve hizmet anlayışlarına güvenerek belirlediklerini ifade ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

25 YILLIK TECRÜBE

1995 yılından bu yana sektörün içinde olduklarından bahseden Dürümcü Mahsun Usta’nın sahiplerinden Mahsun Gökçur ‘’ Biz özellikle kaliteli hizmet ve damak tadı sunmayı kendimize amaç edindik. 2010 yılında ilk şubemizi Bağcılar Güneşli’de açarak hizmete başladık. Ondan öncesiyle birlikte sektörde 25 yıllık bir emeğimiz var. Şimdi ikinci şubemizi Halkalı’da açtık. Bunun onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bizde her şey doğal, kesinlikle hazır ürün kullanmıyoruz. Etimiz, yoğurdumuz, künefemiz hepsi kendi imalatımız’’ dedi.

KEBABIN FASTFOOD’U

Mahsun Usta, “Herkese hitap eden bir menümüz ve oldukça iyi bir fiyat aralığımız var. Ayrıca kalitemize güveniyoruz. Mahsun Usta denilince akla gelen üç şey dürüm, açık ayran ve künefe. Bizim için kebabın ‘fastfood’u denilebilir. Kaliteden ödün vermeden, siparişlerimizi hızlı bir şekilde hazırlayıp, sunuyoruz’’ diye söyledi.

İNSANLAR NE YEDİĞİNİ BİLİYOR

Alınan siparişleri hazırlarken çok sistematik çalıştıklarını anlatan Gökçur, ‘’Ürünlerin dolaptan çıkarılıp, hazırlandığı süreçten tutunda, ısıtılarak, servise hazırlanmasına kadar her şey müşterilerimiz tarafından takip edilebilir. Kebap ocaklarımız, mutfağımız gibi her şey ortada görünür bir vaziyettedir. Biz hijyene çok önem veriyoruz. Tüm ürünlerimizi müşterilerimizin gözü önünde hazırlıyoruz. Hiç bir zaman mutfağımızı saklamıyoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin istiyoruz. Avrupa standartlarına ve prosedüre uygun bir imalat alanımız var’’ diye vurguladı.

ÇOCUKLAR KOŞMAK, OYNAMAK İSTER

Gelen ailelerin rahat edebilmeleri için işletme içine çocuk oyun alanı da eklediklerini söyleyen Mahsun Usta, ‘’Burada bulunan hocalarımız müşterilerimizin çocuklarıyla özel olarak ilgileniyorlar. Çocuklar genelde masada durmuyor, koşmak istiyor, oynamak istiyor. Bu oyun alanı sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirirken, ailelerimizde yemeklerini rahatça yiyebilecekler’’ dedi.

Halkalı Meydan’ında Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan mekanda keyifli bir ortamda vaktinizi geçirirken ibadetinizi yapabileceğiniz ibadethanenizde düşünülmüş.

Mahsun Usta paket servis hizmeti de sunuyor.