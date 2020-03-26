1. Sınıf Yaz Tatil Kitabı Seti ve Önemi

1. sınıf yaz tatil kitabı seti, her ne kadar ilk bakışta ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin korkulu rüyasıymış gibi görünse de, aslında sevdikleri ve kullandıkları takdirde onları büyük başarılarla buluşturacak olan verimli bir yaz tatilinin anahtarıdır. Öyle ki, yaz tatilinin diğer tatillere nazaran daha uzun süreli olması ve doğal olarak eğitim öğretim dönemindeki yoğunlukta öğrenmeye maruz kalamama, öğrenilen bilgilerin unutulmasına neden olabilir. Ayrıca, okuma-yazmanın ve temel matematik bilgilerinin öğrenildiği 1. sınıf gelecekteki bütün eğitim hayatını etkileyecek kadar önemli bir yer edindiği, hatta eğitim sürecinin adeta mihenk taşı olma özelliğine sahip olduğu için bu dönemde öğrenilen her şey yaz tatili boyunca bir 1. sınıf yaz tatil kitabı seti aracılığıyla pekiştirilmelidir. Eğer daha spesifik örnekler isterseniz 1. sınıf yaz tatil kitabı seti önemini ve faydalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle 1. sınıf yaz tatil kitabı seti ilk etapta öğrenilmiş bilgilerin sağlamlaşmasını hedef alır. Bir diğer deyişle, çocuğun hali hazırda “pekiyi” olduğu konuları farklı açılarla ele alarak ona çok yönlü bir öğrenim kazandırır. Böylece o bilgi, konu yahut ders, ileride karmaşık ve zor şekillere bürünecek olsa bile çocuk çoktan sağlam bir temel edinmiş olur.

İkincisi, 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, çocuğun ders yılı boyunca tam olarak kavrayamadığı konuları tamamen çözümlemesine ve anlamasına yardımcı olur. Örneğin müfredatta bir haftalık bir zaman dilimine sahip olan bir konuyu kimi çocuk bir haftanın sonunda her yönüyle algılamış olabilirken, kimi çocuk üçüncü günde takılı kalmış ve doğal olarak onu takip eden günlerdeki bilgileri de anlayamamış olabilir. İşte 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, çocuğu takıldığı güne götürür ve ona ne zaman isterse dönüp bakacağı konu anlatımı ve sorularıyla yardım ederek akranlarına yetişmesine yardımcı olur. Böylece seneyi her şeyi tam olarak anlayamadan kapatmış olsa bile, 1. sınıf yaz tatil kitabı seti aracılığıyla sonradan yaptığı “atak” ile eksiksiz bir öğrenim gerçekleştirmiş olur.

Son olarak, 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, birinci sınıf öğrencisini zihnen ve ruhen gelecek yıla, yani ikinci sınıfa hazırlar. Tatil boyunca sadece oyun oynayıp bir şeyler izleyen çocuklar nasıl ki okula dönmekte zor zamanlar yaşıyorlarsa, 1. sınıf yaz tatil kitabı seti ile düzenli bir şekilde vakit geçirmiş çocuk yeni seneye o kadar kolay adapte olur. Bununla birlikte, yaz boyunca zihni sürekli aktif kaldığı için yeni bilgileri daha kolay kavrar ve tembellik eğilimi göstermez.

Kısacası 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, verimli bir yaz tatili için bir gerekliliktir. Lakin tabii ki hangi 1. sınıf yaz tatil kitabı seti ürününü satın almanız gerektiğini bilmiyorsanız alışverişiniz öncesinde ve süresince kararsızlık yaşayabilirsiniz. Neyse ki biz, sizi en iyi 1. sınıf yaz tatil kitabı seti ile tanıştıracağız.

Öğretmen Evde Yayınları 1. Sınıf Yaz Tatil Kitabı Seti

Öğretmen Evde Yayınları 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, kuşkusuz satın alabileceğiniz en iyi 1. sınıf yaz tatil kitabı seti ürünüdür. Öğretmen Evde yaz tatil kitapları gerek ekonomik fiyatı gerek ise MEB müfredatına ve pedagojik etmenlere tamamen uygun, renkli, ilgi çekici, çok yönlü, canlı ve dolu içeriği ile hem velilerin, hem öğrencilerin, hem de öğretmenlerin gözdesi olması da ilk cümleyi kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla 1. sınıf yaz tatil kitabı seti arıyorsanız her açıdan en kaliteli olanını Öğretmen Evde Yayınları imzasında bulacaksınız.

Öğretmen Evde Yayınları 1. Sınıf Yaz Tatil Kitabı Seti İçeriği

Öğretmen Evde Yayınları 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, zengin içeriği ile son derece ilgi çekici bir hale getirilmiştir. İlk görüşte yetişkinleri bile cezbeden dizaynı, renkleri ve görselleri, doğal olarak ilkokul 1. sınıf çocuklarını kolaylıkla kendisine çekecektir. İşte bu harika set içerisinde:

24 sayfalık Türkçe kitabı

24 sayfalık Matematik kitabı

16 sayfalık 4 adet hikâye kitabı bulunmaktadır. Daha da güzeli, okuma belgesi, tatil planı ve ayraç da hediye edilmektedir.

Kısacası, dopdolu içeriğiyle Öğretmen Evde Yayınları 1. sınıf yaz tatil kitabı seti, çocukların yaz tatilini son derece verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olur. Size de onların başarılarıyla gurur duymak düşer!