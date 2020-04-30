banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son Günlerin En Çok Konuşulan Gündemi : Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı ve İstanbul Sözleşmesi...
Son Dakika
Son Günlerin En Çok Konuşulan...
1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel Film Gösterimi “ Babamın Kanatları”
1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel...
Bağcılar Belediyesi Atık Toplama Merkezinde Korkutan Yangın
Son Dakika
Bağcılar Belediyesi Atık Toplama Merkezinde...
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?
Son Dakika
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini...

1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel Film Gösterimi “ Babamın Kanatları”

İBB Kültür Daire Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda “ Babamın Kanatları” filmini izleyicilerle buluşturuyor. "Babamın Kanatları" Cuma akşamı saat 21.30’da İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayınlanacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Nisan 2020 Perşembe 12:09
1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel Film Gösterimi “ Babamın Kanatları”
banner171

Uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışmış İbrahim (Menderes Samancılar), kansere yakalandığını, fazla bir ömrü kalmadığını öğrenir. Erciş'te yaşayan ailesinin yanına gitmeyi istemektedir. Yeğeni Yusuf (Musab Ekici) ise bir an önce büyük paralar kazanıp yükselme hırsıyla dolu yine bir inşaat işçisidir. İbrahim geçmişini ve içinde bulunduğu durumu sorgulayıp, ailesine nasıl bir gelecek bırakacağını düşünürken, Yusuf bu durumu anlamaktan çok uzaktır.
 

İş kazaları üzerine gerçekçi değerlendirmelerde bulunan Kıvanç Sezer'in ilk uzun metrajlı filmi Babamın Kanatları’nda Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel rol alıyor. Film ilk gösterimini Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapmıştı. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de “En İyi Film “ dahil toplam 7 ödül kazanmıştı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden Mayıs ayı boyunca Belgesel- film gösterimlerinin yanı sıra tiyatro oyunları, çocuklar için hazırlanan özel içerikler, kültür sanata dair söyleşiler ve mini konserler devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Günlerin En Çok Konuşulan Gündemi : Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı ve İstanbul Sözleşmesi...
Son Günlerin En Çok Konuşulan Gündemi : Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı ve İstanbul Sözleşmesi...
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?
İBB' den Mart Ayı İçinde En Fazla Gıda ve Sosyal Yardım Talep Edildi
İBB' den Mart Ayı İçinde En Fazla Gıda ve Sosyal Yardım Talep Edildi
Mersin'den Gelen Limonlar Dağıtıma Çıktı
Mersin'den Gelen Limonlar Dağıtıma Çıktı
Rack kabin nedir ? Ölçüleri Nelerdir ?
Rack kabin nedir ? Ölçüleri Nelerdir ?

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169