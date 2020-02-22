Muhtarlar İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'yı Ziyaret Etti

Ziyarette muhtarlar,STK başkanları ve İHE Başkan Vekili Özgen Nama Memnun kaldılar

İstanbul Halk Ekmek'in(İHE) ilk fabrikası olan Edirnekapı tesisinde yapılan ziyarete Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Naidye Polat,Beştelsiz Mahalle Muhtarı Bekir Yavuz, Kazlıçeme Mahalle muhtarı Özgür Terzi, Seyitnizam Mahalle Muhtar Azası ve aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya, Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Murat Tufan,Beyazay Derneği Zeytinburbu Şube başkanı Ali Ekber Şenkal,Geleceği,m Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ile verimli bir toplantı yaparak Halk ekmeğin daha çok kişiye ulaşması adına fikir alış verişi yaptılar.

Muhtarlar ve STK başkanları Özgen Nama'nın gelecekte yapacakları çalışmalarnı dileidkten sonra İstanbul halkı için çok faydalı ve güzel çalışmalara imza atacak Nama ve çalışma arkadaşları için ellerinden gelen katkıları sunacaklarını ifade ettler.

Nama'da Muhtarları ve STK başkanlarını önemsediğini ifade ederek sık sık muhtar ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişi yapacaklarını söyledi. Halk ekmeğin 59 farklı ürün ürettiğini ifade eden Özgen Nama günde 1 milyon adet ürettikleri ekmeği maliyettten daha düşük bir bedel ile halkın yarına ürettip sattıklarını ifade etti.

Yeşiltepe mahalle muhtarı Nadiye Polat,Beştelsiz Mahalle muhtarı Bekir Yavuz ve Kazlıçeşme Mahalle muhtarı Özgür Terzi ve toplantıya katılan STK başkanları misafirperverliğinden dolayı İHE Yönetim kurulu başkan vekili Özgen Nama'ya teşekkür ettiler.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile toplantı son buldu.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı /(İTHA)