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“Sağlıklı Yaşam Karavanı” Okul Yollarında

Eğitim ve sağlık konularında gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Eyüpsultan Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam Karavanı” ile herkese dokunmaya devam ediyor.

“Sağlıklı Yaşam Karavanı” Okul Yollarında

Eğitim ve sağlık konularında gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Eyüpsultan Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam Karavanı” ile herkese dokunmaya devam ediyor.

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06 Şubat 2020 Perşembe 10:35
“Sağlıklı Yaşam Karavanı” Okul Yollarında
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Uzman diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerde öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçülüyor. Ayrıca öğrencilere obeziteyle ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Her hafta 3 okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenleri, Eyüpsultan İslambey’deki Halit Derviş İbrahim İlkokulu’nda öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçümlerini gerçekleştirdiler. Sağlık kontrolünden geçen öğrencilerin boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.


10 Okulda 4 Bin 714 Öğrenci Sağlık Taramasından Geçti

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçedeki obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında bugüne kadar 10 okulda 4 bin 714 öğrenci sağlık taramasından geçti.

Başkan Deniz Köken, Sağlık Taramalarına Katıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Halit Derviş İbrahim İlkokulu’nda yapılan sağlık kontrollerine katılarak, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, öğrencilerle sohbet etti.

CNN Türk haber kanalına verdiği röportajda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Köken, sağlık kontrolleri sonrası okul bahçesinde oyun oynayan öğrencilerle, voleybol ve futbol oynayarak onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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