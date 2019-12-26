Sağlıklı Yaşam Karavanı öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyen ekibi, her hafta 3 okulu ve bir mahalleyi ziyaret ediyor.

BİR HAFTADA 1780 ÖĞRENCİ TARAMADAN GEÇTİ

Uzman diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerde öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçülüyor. Ayrıca öğrencilere obeziteyle ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Geçtiğimiz hafta üç okulda toplam 1780 öğrenci sağlıklı yaşam taramasından geçti. Öğrenciler bu uygulamadan memnun kalırken, böyle bir imkân sağladığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür etti.