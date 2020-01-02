Herşey Daha Yeşil Bir Eyüpsultan İçin

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Eyüpsultan’ı daha yeşil bir hale getirmek için hizmet veriyor.

Ekipler, aralıksız olarak yürüttükleri çalışmalarda ilçede bulunan parklarda ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyorlar.

Son olarak Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde çalışma gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bin 500 kasa içerisinde bulunan, toplam 72 bin adet çuha çiçeği ve menekşe diktiler.

Ekipler ayrıca aynı alanda peyzaj çalışması da gerçekleştirdiler.



