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Eyüpsultanlı Atletler Yeni Yıla Şampiyonlukla Başladı

Eyüpsultan Atletizm Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan’ı gururlandırmaya devam ediyor.

Eyüpsultanlı Atletler Yeni Yıla Şampiyonlukla Başladı

Eyüpsultan Atletizm Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan’ı gururlandırmaya devam ediyor.

haber 2
haber 2
09 Ocak 2020 Perşembe 13:48
Eyüpsultanlı Atletler Yeni Yıla Şampiyonlukla Başladı

Balıkesir’de gerçekleştirilen Okullar arası Kros Bölge Finali’nde; Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Sunay Yıldız 1’inci olurken, Genç Kızlar kategorisinde yarışan Tuğçe Özkan da birincilik derecesi aldı.

Tuğçe Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Genç Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Çok mutluyum. Ülkeme Avrupa’da altın madalya kazandırmak istiyorum. Hocalarıma ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
 

TÜRKİYE FİNALİ’NDE KOŞACAKLAR

Böylece yıldız sporcular, 21 Şubat 2020’de Osmaniye’de yapılacak olan Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

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