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Eyüpsultan’da İki Büyük Proje Hayata Geçiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde Eyüpsultanlılara verdiği vaatleri birer birer yerine getiriyor.İlçede, insan odaklı, yaşam kalitesini ve yaşam standardını yükseltecek projeler birbiri ardına hayata geçiyor. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken’in bu projelerinin arasında yer alan yüzme havuzlarının yapım çalışmaları başladı.

Eyüpsultan’da İki Büyük Proje Hayata Geçiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde Eyüpsultanlılara verdiği vaatleri birer birer yerine getiriyor.İlçede, insan odaklı, yaşam kalitesini ve yaşam standardını yükseltecek projeler birbiri ardına hayata geçiyor. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken’in bu projelerinin arasında yer alan yüzme havuzlarının yapım çalışmaları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 12:55
Eyüpsultan’da İki Büyük Proje Hayata Geçiyor
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İlçe sakinlerine her alanda spor yapma imkanı sağlamak amacıyla kolları sıvayan Başkan Deniz Köken, iki kapalı yüzme havuzunun çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete alınacağı müjdesini verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

TESİS 7 BİN 150 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Yüzme havuzlarının ilki Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin’de yapılıyor. Toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bin 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.

Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.

Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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