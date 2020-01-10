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Eyüpsultan Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gençleri spora teşvik etmek için spora ve sporcuya olan desteğine devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gençleri spora teşvik etmek için spora ve sporcuya olan desteğine devam ediyor.

haber 2
haber 2
10 Ocak 2020 Cuma 11:25
Eyüpsultan Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 21 amatör spor kulübüne toplamda 6 bin 758 adet spor malzemesi desteğinde bulundu.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit’in yanı sıra, Eyüpsultan Kulüpler Birliği Başkanı Murat Çelik, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, spor kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, akrobasi futbolun muhteşem gösterisiyle başladı.
 

ORTAK AKLI ÖNE ÇIKARIYORUZ”

Etkinlikte yaptığı konuşmada her şeyi gençler için yaptıklarını vurgulayan Başkan Deniz Köken, şöyle konuştu:

Geldiğimiz günden bugüne bütün mahallelerde kapalı spor tesisleri yapmaya çalıştık. Alibeyköy’ü yeniliyoruz, Eyüp Stadı’nı yaptık yakında hizmete açacağız inşallah. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yaptığımız iki yüzme havuzumuzun da temelini atacağız hep beraber. Kimseyi ortaokuldan yüzme bilmeden mezun etmeyeceğiz. Bütün kulüplerle görüştük ve ne istiyorsanız ona göre yapalım dedik, kimine top, kimine forma, kimine ayakkabı lazım. Herkesin görüşü alınarak bir malzeme dağılımı yapıldı. Böylece yerinden yönetimin mahallelere, sokağa, kulüplere, derneklere kadar inmesini sağlamış olduk, böyle de devam edecek inşallah. Ortak akıl daha iyidir o yüzden biz de seçim çalışmalarımızda ortak aklı öne çıkardık. Gençler de bunu örnek alacaklar, gelecekte daha farklı, daha güzel işler yapacağız inşallah.”

 

SPOR ÇALIŞTAYI YAPACAĞIZ”

Ayrıca önümüzdeki günlerde bir spor çalıştayı yapacaklarının haberini veren Köken, şöyle devam etti: “Daha sonra edebiyat ödüllerinin yanısıra spor ödülleri de vereceğiz. Biz bundan sonra İstanbul’un merkeziyiz. Sporda da sanatta da kültürde de öne çıkmak istiyoruz. Ama bir şey daha yapalım, biz ahlaklı mücadeleyi de öne çıkaralım ve bizim sporcularımız her dönem en centilmen kulüp ödülü alsın, bunları da yabana atmayalım.”

Programda yaptığı konuşmada bir milletin spora verdiği değerin aynı zamanda gençlere verdiği değer olduğunu vurgulayan AK Parti Eyüpsultan ilçe Başkanı Adem Koçyiğit ise, şunları söyledi:

Eyüpsultan Belediyemizi ve Belediye Başkanımızı kutluyorum. Belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, kulüplerimize gerek parasal noktada gerek malzeme noktasında her zaman destek oluyor.”

Sporcuların ve kulüp yöneticilerinin sahneye çıkarak Başkan Deniz Köken’in elinden malzemelerini almasıyla devam eden etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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