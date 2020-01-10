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Eyüpsultan Belediyesi’nde “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” Yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nde Sivil Savunma Amirliği ve İş Güvenliği Birimi tarafından, tüm personelin katılımıyla, “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” Yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nde Sivil Savunma Amirliği ve İş Güvenliği Birimi tarafından, tüm personelin katılımıyla, “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

haber 2
haber 2
10 Ocak 2020 Cuma 15:21
Eyüpsultan Belediyesi’nde “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” Yapıldı

Tatbikat öncesi Eyüpsultan Belediyesi personeline, İtfaiye Daire Başkanlığı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, Temel Afet Bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde; yangında yapılması gerekenler, deprem nedir? Afet nedir? Deprem öncesi, deprem sırasında, deprem sonrasında yapılması gerekenler ve bina tahliyesi konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından ise tatbikat yapıldı. Tatbikatta, personele verilen eğitim sırasında işlenen konular tatbiki olarak canlandırıldı.

Tatbikatta, her biri konusunda eğitimli Yangın Ekibi, İlk Yardım Ekibi, Tahliye ve Kurtarma Ekibi ile Güvenlik Ekibi’nden oluşan Acil Durum Ekipleri görev aldı.

Acil Durum Ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen tatbikatta, bina tahliyesi yapılarak personel toplanma noktalarına yönlendirildi, bina içerisinde yaralılara müdahale edilerek ilk yardım yapıldı. Sonrasında yaralılar sedyeyle taşınarak binadan çıkarıldı ve bina bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

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