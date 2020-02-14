Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelliler Birimi tarafından, Eyüpsultan’da yaşayan engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik emeklilik ve sağlık hizmetleri hakları konusunda bir seminer düzenlendi.