banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir Konuyu Bu Şehirde Gündeme Getirmek İstemiyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir...
TV programcısı ve sunucu Songül Korkmaz’ın Albümü Çıktı
Son Dakika
TV programcısı ve sunucu Songül...
Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli Açılış
Son Dakika
Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli...
Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde; Türkiye ve Azerbaycan arasında sağlık köprüsü…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde; Türkiye...

Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelliler Birimi tarafından, Eyüpsultan’da yaşayan engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik emeklilik ve sağlık hizmetleri hakları konusunda bir seminer düzenlendi.

haber 1
haber 1
14 Şubat 2020 Cuma 16:22
Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”
banner171

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelliler Birimi tarafından, Eyüpsultan’da yaşayan engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik emeklilik ve sağlık hizmetleri hakları konusunda bir seminer düzenlendi.

Seminerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen uzmanlar, engelli vatandaşlarla ilgili; sağlık hizmetleri hakları, emeklilik hakları, malullük sigortası, başvuru şartları, izlenecek yollar, istenen belgeler gibi konularını anlattılar.

Seminer sonunda ise salonda bulunanların soruları cevaplandırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Deniz Köken’den Çocuklara Tavsiye:“TedbirAl! Hayatta Kal!”
Başkan Deniz Köken’den Çocuklara Tavsiye:“TedbirAl! Hayatta Kal!”
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ın Garsonlarıyla Buluştu
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ın Garsonlarıyla Buluştu
Özel Çocuklara Rafadan Tayfa’dan Özel Gösterim
Özel Çocuklara Rafadan Tayfa’dan Özel Gösterim
“Sağlıklı Yaşam Karavanı” Okul Yollarında
“Sağlıklı Yaşam Karavanı” Okul Yollarında
Başkan Deniz Köken, İlçe Sakinlerini Dinliyor...
Başkan Deniz Köken, İlçe Sakinlerini Dinliyor...

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169