Engelli Vatandaşlara “Emeklilik Semineri”

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelliler Birimi tarafından, Eyüpsultan’da yaşayan engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik emeklilik ve sağlık hizmetleri hakları konusunda bir seminer düzenlendi.
Seminerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen uzmanlar, engelli vatandaşlarla ilgili; sağlık hizmetleri hakları, emeklilik hakları, malullük sigortası, başvuru şartları, izlenecek yollar, istenen belgeler gibi konularını anlattılar.
Seminer sonunda ise salonda bulunanların soruları cevaplandırıldı.