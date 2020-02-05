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Başkan Deniz Köken, İlçe Sakinlerini Dinliyor...

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Deniz Köken, İlçe Sakinlerini Dinliyor...

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

haber 2
haber 2
05 Şubat 2020 Çarşamba 13:48
Başkan Deniz Köken, İlçe Sakinlerini Dinliyor...
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Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda ilçe sakinleri ile buluşan Başkan Deniz Köken, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

Sabahın erken saatlerinde Başkanlık binasına gelen vatandaşlarla yüz yüze görüşen, notlarını alan Başkan Deniz Köken, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşların istek ve taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili Başkan yardımcıları ile Müdürlüklere yönlendiriyor.

Başkan Deniz Köken’in 7’den 70’e her kesimden vatandaşla bir araya geldiği Halk Günleri bundan sonraki süreçte de her hafta Çarşamba günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek.

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