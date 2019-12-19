Ali Kuşçu Mezarı Başında Anıldı

Bilimsel çalışmalarla geçmişten geleceğe bir ışık tutup ülkemizin uzay politikalarına destek veren Ali Kuşçu için ilk anma programı Eyüp Sultan Camii avlusunda gerçekleşti.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen programda öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Kur'an tilavetinin ardından Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada, ülkelerin kalkınmasının ana yolunun bilimden geçtiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:



“ALİ KUŞÇU, BİLİMİN TOPRAKLARIMIZDA NASIL YEŞERDİĞİNİ GÖSTERİYOR”



“Bu bir anma programı ama bizim asırlar önce bilime ve ilime, ilim ve bilim adamına nasıl değer verdiğimiz ve ülkelerin kalkınmasının ana yolunun bilimden geçtiğinin de çok güzel bir göstergesi... Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin Ali Kuşçu’yu davet etmesi ve onun çalışmalarına destek vermesi matematik ilminin, astronomi ilminin ta o zamanlardan beri bizim ana gündemimizde olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koyuyor.



Ali Kuşçu gibi değerli bilim adamlarımızın yetiştiği bu topraklarda bilimin yüzlerce yıl önce nasıl yeşerdiğini, nasıl büyüdüğünü görüyoruz. ”



“MATEMATİK EVİ AÇACAĞIZ”



Gençlere ve eğitimlerine her zaman destek veren çalışmalar yürüten Başkan Deniz Köken, anma programında matematik evi açılacağının da müjdesini vererek şunları söyledi:



“Gençlerimizin bilim, teknik, matematik ve tüm sanat dallarında gelişmesi için yatırımlar yapıyoruz. Gençlerimize yakında matematik evi açacağız. Matematiği, fen bilimlerini, astromi bilimini gençlerimize sevdireceğiz. Ali Kuşçu Uzay evimiz büyük ilgi görüyor, burayı büyütecek buradaki eğitim ve etkinliklerimizi genişleteceğiz. “



Programa katılan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov da Semerkand’da doğmuş Ali Kuşçu’nun anılmasından memnun olduklarını ifade ederek katılan gençlere teşekkür etti.