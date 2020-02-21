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Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı Gıda’ projesini hayata geçirdi. Yerli üretimin destekleneceği bu projede ilk olarak, Eskişehir bölgesinden getirilen sağlıklı ve organik süt uygun fiyata vatandaşa ulaştırılacak.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:09
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çalışmaları arasında yer alan “Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı Gıda” projesini hayata geçirdi. Vatandaşın sağlığı ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla Başkan Bozkurt tarafından başlatılan çalışma kapsamında, ilk olarak Eskişehir’den getirilen organik sütler uygun fiyata Esenyurtlulara ulaştırılacak. Proje çerçevesinde, Eskişehir’de üretim yapan Mahmudiye Çifteler Han Süt Üreticileri Birliği (Bir Süt) ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla, o bölgede üretilen sütler sağlıklı bir şekilde el değmeden paketlenerek, Esenyurt’a getirilecek. Litre fiyatı 4 liradan satışa sunulacak sütler, mobil araçlar, satış noktaları ve esnaflar aracılığıyla hiçbir kar amacı güdülmeden vatandaşa ulaştırılacak.

Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise, projeyi duyurmak ve vatandaşı bilgilendirmek için ‘Sağlıklı Gıda’ seminerleri vermeye başladı. Esenyurt Belediyesi eski hizmet binasında düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Göle Kadınlar Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde uzman veteriner hekimler tarafından, sağlıklı gıda ve gıdaların hangi koşullarda saklanarak tüketilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmeler yapıldı.

“VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ”

Bu projeyle vatandaşın sağlıklı gıdayı uygun fiyata tüketmesini amaçladıklarını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İçtiğimiz sütün içerisinde ne kadar antibiyotik ve koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Ya da ne kadar sağlıklı olup olmadığını bilmiyoruz. Sokak sütlerinde en riskli şey antibiyotik oranı, bunlar vücut direncini düşürüyor. Özellikle çocuklarımız için çok önemli. Süt bu projenin başlangıcı olacak. Bizim buradaki ana hedefimiz sağlıklı gıda tüketmeniz. Aynı şey et ve patates içinde geçerli. Tek tek manavla kasapla gıdayı kontrol etmemiz mümkün değil. Ama vatandaşın sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Üretimden başlayarak bunu denetim altına alabiliriz. Hem Esenyurtlular sağlıklı gıdayı ucuza alacaklar hem de Türkiye’nin bazı bölgelerinde tarımı ve hayvancılığı desteklemiş olacağız.” dedi.

“KENDİ ÜRETİM TESİSLERİMİZİ KURACAĞIZ”

İşe Eskişehir’den sağlıklı süt getirmekle başladıklarını belirten Başkan Bozkurt, “Bu çalışmalar devam edince kendi üretim tesislerimizi kuracağız. Mesela hayvancılıkla ilgili Kars-Ardahan-Iğdır’da portakalla ilgili Antalya’da, Karadeniz’in belirli bölgelerinde fındık ve patatesle ilgili hem üreticiyi desteklemek hem de vatandaşımızın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Şu anda Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzün kadrosu tamamlandı, geri kalan eksiklikler de tamamlandıktan sonra başlayacağız. Burada vatandaşımızın cebinden ne kadar az para çıkmasını sağlıyorsak bizim için iyi. Esenyurtlular daha doğrusu insanlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Kötü sistem yok kötü, tembel siyasetçiler, kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının önünde tutan yöneticiler var. Bunları ortadan kaldırdığımız zaman bizler de sağlıklı huzurlu mutlu yaşayabiliriz. Bu da bunun ilk adımıdır” diye konuştu.

Yetkililer, üreticiden tüketiciye aracısız sağlıklı gıda, gıdanın korunması ve saklanmasıyla ilgili eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı gıda konusunda bilinçlendirileceğini aktardı.

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