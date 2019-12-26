banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
114394
ALTIN
287.249
DOLAR
5.9349
STERLİN
7.6877
EURO
6.5779
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona Hesap Vermek dedi ve ilk 6 Ayın Bilançosunu Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona...

Yaşlı Göçebenin Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘İnatçı’ adlı çocuk tiyatrosunu 28 Aralık’ta minik tiyatroseverlerler buluşturuyor.

Yaşlı Göçebenin Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘İnatçı’ adlı çocuk tiyatrosunu 28 Aralık’ta minik tiyatroseverlerler buluşturuyor.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 09:54
Yaşlı Göçebenin Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

. Sürekli gezen ve eşeğinin hünerleri sayesinde para kazanan yaşlı bir göçebenin hikâyesini konu alan oyun, çocukları macera dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, İnatçı isimli müzikli çocuk tiyatrosu Esenyurt’ta sahnelenecek. Oyun, 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Eşeği ile beraber devamlı gezen ve eşeğinin hünerleri sayesinde para kazanan yaşlı bir göçebenin hikâyesini anlatan müzikli komedi, Esenyurtlu miniklere macera dolu bir yolculuğa çıkararak, onlara keyifli dersler verecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çırçır Sefası’ Esenyurt Sahnesinde
‘Çırçır Sefası’ Esenyurt Sahnesinde
Sandıktaki Türküler Yeniden Hayat Buluyor
Sandıktaki Türküler Yeniden Hayat Buluyor
Esenyurt Belediye Tiyatrosu Sarıyer’de Sahneye Çıktı
Esenyurt Belediye Tiyatrosu Sarıyer’de Sahneye Çıktı
Peter Pan’ın Maceraları Beyaz Perdede
Peter Pan’ın Maceraları Beyaz Perdede
Esenyurt Belediyesi’nin Ambulansları 7/24 Hizmet Vermeye Başladı
Esenyurt Belediyesi’nin Ambulansları 7/24 Hizmet Vermeye Başladı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim