Yaşlı Göçebenin Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

. Sürekli gezen ve eşeğinin hünerleri sayesinde para kazanan yaşlı bir göçebenin hikâyesini konu alan oyun, çocukları macera dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, İnatçı isimli müzikli çocuk tiyatrosu Esenyurt’ta sahnelenecek. Oyun, 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Eşeği ile beraber devamlı gezen ve eşeğinin hünerleri sayesinde para kazanan yaşlı bir göçebenin hikâyesini anlatan müzikli komedi, Esenyurtlu miniklere macera dolu bir yolculuğa çıkararak, onlara keyifli dersler verecek.