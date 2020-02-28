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Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu

​Esenyurt'ta araba çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan “Gurur” isimli köpeğe Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri görevlileri tarafından yürüteç takıldı. 40 kadar engelli hayvanının ömür boyunca bakılacağı merkezde, engelli hayvanlara havuzda fizik tedavi de uygulanıyor.

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haber 1
28 Şubat 2020 Cuma 11:08
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
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Yaklaşık 4 yıl önce bir aracın çarpması sonucu sokak köpeğinin arka ayakları sakatlandı. Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne getirilen köpek burada bakıma alındı. Çalışanların ‘Gurur' ismini verdiği köpeğin tekrar yürüyebilmesi için havuzda fizik tedavi dahil her türlü metot uygulandığı öğrenildi. Yaklaşık 400 sokak hayvanının bulunduğu ve 40 tanesinin engelli olduğu merkezde Gurur'a yürüteç alındı. Tekerli yürütecin takıldığı Gurur, cinslerinin yanında yürümeye ve koşmaya başladı.

Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış köpeğin 4 sene önce kaza sonucu getirildiğini ifade ederek, “Ameliyatlardan sonra fizik tedavi ve havuzda tedavi sürecimiz başladı. Tedavilere sonuç vermeyince en son çare olarak hayvanseverlerden de destek alarak protez taktık. Gördüğünüz gibi Gurur, gururumuz oldu Esenyurt'un gururu oldu. Büyük bir keyifle yürümeye başladı. Her gün düzenli olarak bu protezi taktırıp burada diğer bütün kendi arkadaşları gibi koşup oynayabiliyor. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde 40'a yakın engelli hayvanımız var biz ömür boyunca bunlara bakıyoruz sağlıkları ile ilgileniyoruz. Burada termal ve fizik tedavisi uyguluyoruz. Sonuçta aldık 2 tane hayvanımızı yürür hale getirdik. Dışarıda bıraktık” dedi.

“ONU MUTLU GÖRÜNCE BİZ DE MUTLU OLUYORUZ”

Gurur'un tedavi süreci boyunca ilgilenen veterinerlik işleri çalışanı Mehmet Umur Kara, merkezde ilk defa işe başladığında Gurur'u gördüğünü kaydederek, “Aramızda bir etkileşim oldu. Günlük olarak krem tedavisi uyguladık. Yaralarını sardık sürekli sürtündüğü için. Araba edindik onun için gördüğünüz gibi çok mutlu onu görünce biz de mutlu oluyoruz. Havuz tedavisi uyguladık ama biraz geç kalınmış bir şeydi normalde kazadan hemen sonra uygulanması lazımdı. Biz onu da uyguladık nasip olmadı diyelim yine de böyle yaşatmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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