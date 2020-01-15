Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 17 Ocak Cuma günü saat 19.30’da Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği bir etkinlikle Sarıkamış şehitlerini anacak. Etkinlikte, o günleri anlatan fotoğraf sergisi ve Sarıkamış Harekatı’ndaki gerçek görüntülerinden derlenen belgesel filmin gösterimi yapılacak.

Ömer Faruk Elmas’ın şehitler için özel olarak hazırladığı kum sanatı gösterisinin de yer alacağı etkinlik, Yemen, Sarıkamış ve Çanakkale anısına derlemeleriyle ülkemizde ve yurt dışında birçok konser veren ve aynı zamanda ‘Sarıkamış Destanı’ belgeselinin sanat yönetmeni olan ses sanatçısı Recep Ergül’ün, şehitler anısına vereceği konserle son bulacak.

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEKLER

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla birlikte Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşenler için yürüyecek. Saat 18.30’da Sarıkamış Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin önünden başlayacak olan yürüyüş, anma etkinliğinin gerçekleşeceği Esenyurt Kültür Merkezi’nde son bulacak.