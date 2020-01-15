Politik-Komedi 'Halktan Biri' Esenyurt Sahnesinde

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ‘Halktan Biri’ adlı tiyatro oyununu Esenyurtlularla buluşturuyor. Amerikalı yazar Sam Bobrick’in kaleme aldığı, çevirmenliğini Ekin Tuncay Turan’ın, yönetmenliğini ise Bahtiyar Engin’in yaptığı ‘Halktan Biri’ adlı oyun, 16 Ocak perşembe günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.​

Oyun, güncel, komik ve eğlenceli bir hikaye anlatırken, hükümetlerin ve kompleksli yöneticilerin dünyaya ve insanlığa nasıl zararlar verdiğini gözler önüne serecek. Uzun zamandır sahnelerimizde pek rastlayamadığımız politik komedi türünün güzel örneklerinden biri olan eser, Amerika Birleşik Devletleri başkanları ve onların uzantılarının, pek zekice olmayan ve son derece keyfi uygulamalarının, Amerika ve dünya üzerinde insanlığa verdiği ağır hasarları sert bir dille ele alıyor.

Oyunda, Travis Pine karakterini başarılı oyuncu Levent Ülgen üstenirken, bir dönem İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürlüğü yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Galip Erdal’ı Ajan Tom Walker rolünde göreceğiz. Oyunda Travis Pine rolüne hatay verecek olan Levent Ülgen, ABD hükümeti tarafından çok kez hayal kırıklığına uğratılmış, işinden atılmış, buna rağmen ülkesini seven ve sorunlara karşı duyarsız kalamayan orta gelirli bir vatandaşı canlandıracak.

Oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, biletleri ücretsiz olarak Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden temin edebilir.