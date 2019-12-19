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Peter Pan’ın Maceraları Beyaz Perdede

Esenyurt Belediyesi, Peter Pan ve Tinker Bell adlı animasyon çocuk filmini, 21 ve 31 Aralık tarihleri arasında minik sinemaseverlerle buluşturacak.

Peter Pan’ın Maceraları Beyaz Perdede

Esenyurt Belediyesi, Peter Pan ve Tinker Bell adlı animasyon çocuk filmini, 21 ve 31 Aralık tarihleri arasında minik sinemaseverlerle buluşturacak.

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 10:28
Peter Pan’ın Maceraları Beyaz Perdede

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Peter Pan ve Tinker Bell adlı animasyon çocuk filmini, 21 ve 31 Aralık tarihleri arasında Esenyurt Kültür Merkezi’nde minik sinemaseverlerle buluşturacak. Chandrasekaran’ın yönetmenliğini yaptığı bir buçuk saatlik animasyon filmi, Esenyurt Kültür Merkezi sinema salonunda, 10.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri olmak üzere 4 ayrı seansla beyaz perdede olacak. Peter Pan ve arkadaşlarının, gizli adayı ve sihirli kitabı korumasını konu alan film, kötü karakterler Kaptan Kanca ve korsanların, güçlerini kötüye kullanarak Peter Pan ve arkadaşlarını ele geçirmesiyle heyecan kazanıyor.

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