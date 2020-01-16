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‘Mavi’nin Rüyası’ Esenyurt’ta

Esenyurt Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Mavi’nin Rüyası’ adlı çocuk tiyatrosu 18 Ocak’ta Esenyurt’ta sahnelenecek.

‘Mavi’nin Rüyası’ Esenyurt’ta

Esenyurt Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Mavi’nin Rüyası’ adlı çocuk tiyatrosu 18 Ocak’ta Esenyurt’ta sahnelenecek.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 16:51
‘Mavi’nin Rüyası’ Esenyurt’ta

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Mavi’nin Rüyası adlı oyunu, Esenyurtlu minik tiyatroseverlerle buluşturacak. Aylin Önder’in yazıp yönettiği çocuk tiyatrosu, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Tiyatronun oyuncu kadrosunda Murat Demirkıranlardan, Zeynep Necili, İsmail Volkan Ceylan, Elif Bestem Sinan, Seyithan Cabri, Bahar Kara, Betül Çevgen gibi isimler yer alıyor. En yakın arkadaşı oyuncaklar olan Mavi’nin eğlenceli ve macera dolu hikayesini konu alan oyun, Esenyurtlu miniklere heyecan dolu anlar yaşatacak.

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