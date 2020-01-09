Mahzuni Şerif’in Hayat Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Ankara Birlik Tiyatrosu ve İstanbul Performans’ın ortak yapımı olan, Aşık Mahzuni Şerif’in yaşamından kesitleri türkülerle eşliğinde işleyen ‘Mahzuni Şerif’ adlı müzikal oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

10 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun, ozanın köyünden başlayarak, fırtınalarla dolu sanat yaşamını, tutukevinde Yılmaz Güney ile yolunun kesişmesini, onu halkının yüreğine yerleştiren güzel türküleri eşliğinde anlatıyor.

Âşık Mahzuni’nin bilinmeyen yanlarını ve halktan yana yaşam felsefesini de sahneye taşıyan oyun, Hakan Güneri tarafından Ali Öztunç’un “Devr-i Mahzuni” adlı kitabından uyarlandı. Devlet Tiyatroları rejisörlerinden Murat Sarı tarafından yönetilen oyunda, ‘Mahzuni Şerif’ karakterini Mehmet Güler, ‘Yılmaz Güney’ karakterini Hakan Güneri canlandırırken, oyuncu kadrosunu Merve Köse, Fahri Bozbaş, Ender Yiğit ve Hakkı Şahin oluşturuyor.

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİ YENİDEN HATIRLATIYOR

Aşık Mahzuni Şerif oyunu, zor zamanların hepimize dayattığı birlik olma, bir arada durma gereğini konu alıyor. Ozan Serhat Paşa ve Aydın Yıldız’ın türküleri yorumladığı oyun, görsel dekoru ve dinamik oyunculuklarıyla, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.