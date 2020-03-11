Evlilik Oyunu 14. Kez Sahnede

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Esenyurt Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Evlilik Oyunu’ adlı tek perdelik müzikli komedi, 13 Mart Cuma günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Kerem Muslugil ve Türkyılmaz Sarıkaya’nın yönettiği Evlilik Oyunu adlı oyun, İsmail Dümbüllü, Tevfik İnce ve arkadaşlarının "Evlilik İdarehanesi" isimli geleneksel orta oyunundan esinlenen Baran Güler tarafından kaleme alındı. Bir ailenin başından geçen olayları müzik ve komediyle harmanlayarak sahneye taşıyan oyun, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.