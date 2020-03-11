banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…
Son Dakika
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel...
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Son Dakika
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
Son Dakika
Dünya'da ilk ve tek uluslararası...
ÇİĞDEM Grup İnşaat Emlak Prestijli Projelerin Satış ve Kiralama İşlerine de Başladı...
Son Dakika
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı...

Evlilik Oyunu 14. Kez Sahnede

Esenyurt Belediye Tiyatrosunun hazırlayıp sahnelediği ‘Evlilik Oyunu’ adlı tek perdeli müzikli komedi, 13 Mart’ta 14. oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

haber 1
haber 1
11 Mart 2020 Çarşamba 09:48
Evlilik Oyunu 14. Kez Sahnede
banner171

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Esenyurt Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Evlilik Oyunu’ adlı tek perdelik müzikli komedi, 13 Mart Cuma günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Kerem Muslugil ve Türkyılmaz Sarıkaya’nın yönettiği Evlilik Oyunu adlı oyun, İsmail Dümbüllü, Tevfik İnce ve arkadaşlarının "Evlilik İdarehanesi" isimli geleneksel orta oyunundan esinlenen Baran Güler tarafından kaleme alındı. Bir ailenin başından geçen olayları müzik ve komediyle harmanlayarak sahneye taşıyan oyun, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haççe’nin He-Ce-Si’ Kadınların Sesi Olacak
Haççe’nin He-Ce-Si’ Kadınların Sesi Olacak
Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor
Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169