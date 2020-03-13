Esenyurt’ta Koronavirüs Seferberliği

Mart ayı içindeki tüm kültür sanat etkinliklerini tedbir amacıyla iptal eden Esenyurt Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlardaki ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde birçok çalışma başlattı. Okul, cami, kamu binaları, toplu taşıma araçları, kapalı pazarlar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürüterek bilgilendirme afişleri asan belediye, personeller için de bilgilendirme seminerleri düzenledi. Vatandaşın sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, Mart ayı içerisinde düzenlenecek tüm kültür sanat etkinliklerini de tedbir nedeniyle iptal etti.

PERSONEL UYARILDI

Esenyurt Belediyesi hizmet binasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, belediye personeli Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek tarafından Koronavirüs hakkında bilgilendirildi. Virüsün kökeni, bulaşma yolları, belirtileri gibi birçok önemli bilginin verildiği eğitimde, personeller dikkat etmeleri gereken durumlar konusunda uyarıldı.

ORTAK KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

İlçe genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, kamu binaları gibi ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara ise, Koronavirüs için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri astı.

ETKİNLİKLER MART AYI SONUNA KADAR İPTAL

Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak konser, tiyatro, sergi gibi kültür sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerinin Mart ayı sonuna kadar iptal edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada; “Koronavirüs’e karşı önleyici tedbirler kapsamında, Mart ayındaki tüm kültür-sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.