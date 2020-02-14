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Esenyurt’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 70 Çift Dünyaevine Girdi

Aşklarını özel bir günde ölümsüzleştirmek isteyen Esenyurtlu 70 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu.

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14 Şubat 2020 Cuma 14:56
Esenyurt’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 70 Çift Dünyaevine Girdi
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Esenyurt’ta 14 Şubat'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen 70 çift, aylar öncesinden randevu alarak Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’na akın etti. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen çiftler, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Evlenmek için bugünü bekleyen çiftler, 14 Şubat'ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdırdı. Sabah saat 10.00'da başlayan ve gün boyu süren nikah merasimlerinde 4 nikah memuru görev yaptı. Günlük ortalama 25 nikahın kıyıldığı Esenyurt Nikah Sarayı’nda 14 Şubat’ta rekor bir rakamla 70 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

“MUTLULUK VE SAADET DİLİYORUM”

Çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak olan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, “14 Şubat Sevgililer Günü’nün tüm Esenyurt’a ve ülkemize sevgi, barış, mutluluk getirmesini diliyorum. Evlenen çiftlerimize ömür boyu mutluluk ve saadet diliyorum” dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLENDİLER

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Alma Kasanovic ile hayatını birleştirme kararı alan Mustafa Kaya, “Bugünü eşimin doğum günü olması sebebiyle seçtik. Mutluluğumuz iki kat daha fazla şimdi” diye konuştu. Alma Kasanovic ise, bugünün en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyleyerek şunları ekledi, “Heyecanlıyım, mutluyum. Eşimin tarihi unutmaması için de bugünü seçtim.” Evlenmek için 14 Şubat’ı seçen Abdurrahman-Gülşah Ağın çifti ise, evliliklerinin 14 Şubat tarihine denk gelmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına günün anısına kırmızı gül hediye edildi.

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