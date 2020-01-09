Esenyurtlu Kadınlar Kağıdı Dantel Gibi İşliyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Osmanlı döneminde oldukça gelişen Kat'ı Sanatı’nın günümüzde yok olmaması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Esenyurtlu kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta, Kat’ı sanatı tekniğinin bir dalı olan Kağıt Kesme Sanatı öğretiliyor. Kağıdı dantel gibi işleyen kadınlar, hünerli elleriyle hayat verdikleri bu sanatı, geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmanlı kültüründe önemli yeri bulunan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan Kat'ı sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında bulunuyor. Esenyurt Belediyesi, bu sanatın yok olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılması için kültür merkezlerinde kursiyerlere ücretsiz olarak eğitim veriyor. Kursta, bir hat kalıbını motif veya deseni kağıttan kesip çıkararak başka bir zemine yapıştırmak suretiyle oluşturulan katı’nın, hafifletilmiş haliyle tablo ve hediyelik eşya gibi ürünler ortaya çıkarılıyor. Eğitim sonunda MEB onaylı sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin, yapmış oldukları ürünler Kültür İşleri Müdürlüğü’nün açtığı sergilerde veya bireysel olarak satışa sunuyor.

HER BİR AŞAMASI AYRI BİR SABIR VE TİTİZLİK GEREKTİRİYOR

Bir tablo yapımının yaklaşık 1 ay sürdüğü kursta, kağıtlar kesilerek üst üste konulup üç boyutlu hale getiriliyor. Her bir aşaması ayrı bir sabır ve titizlik gerektiren sanatın kesme, cımbızlama, silikonlama ve vernikleme gibi aşamalarının çok düzgün olması gerekiyor. Tüm aşamalar sonlandığında ortaya çıkan ürün, uzun yıllar zarar görmeden saklanabilmesi için, bir tablo veya cam bir tepsi içerisine yerleştiriliyor. Büyük bir özveriyle çalışan kursiyerler güzel eserler ortaya çıkarıyor.

‘KADINLAR EV EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR’

Kat'ı sanatının sabır, emek, incelik ve dikkat gerektirdiğini söyleyen Kağıt Kesme Sanatı öğretmeni Hatice Parlak, “Kağıt sanatı aslında Kaatı sanatı denilen Osmanlı zamanından gelen kıymetli bir sanatın hafifletilmiş hali. Biz bu tekniği kullanarak kağıt sanatı çalışıyoruz. Özel bir basım kağıt üzerinde birkaç resmi bütünleştirerek bir tablo çıkarıyoruz. Her yaptığımız parça kağıttan. Alternatif hiçbir şey kullanmıyoruz. En ince detayına kadar kağıt kullanıyoruz. Bu kursta kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de sabrı öğreniyor. Bunun yanında çok güzel para kazanan öğrencilerimiz de var. Bizlerde bu konuda kurum olarak onlara destek oluyoruz” dedi.

‘7’DEN 77’YE BÜTÜN ESENYURTLULARA HİZMET VERİYORUZ’

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki Kültür Merkezilerinde, haftada 1 gün 5 saat eğitim verdiklerini belirten Parlak, “Ürünlerimizi açtığımız sergilerde satışa sunuyoruz. 7’den 77’ye bütün Esenyurtlulara hizmet veriyoruz. Bütün ev hanımlarının bir hobisinin olmasını isterim. Kendilerine bir gün ayırıp sosyalleşmeliler. Hem iletişim kurmalı hem toplanmalı. Bizim kurslarımızın bir amacı da bu, sosyalleşmeyi sağlamak. Bizim en büyük reklamımız kursiyerlerimiz, onlar zaten güzel giden işleri tanıtıyor. Belediyemizde her alanda güzel işler yapılıyor. Bu yüzden bütün sanatı seven vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.