Esenyurtlu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için hazırladığı Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri, bu hafta sonu Küçük Şefler Mutfakta, Deney ve Bilim, Canlandır Masal, Robotik Kodlama, Keçeli Sabunlar, Sihirli Ellerden Maskeler, Diksiyon, Küçük Spikerler Haber Sunuyor atölyeleri ile devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan atölyelerde ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanacak. Atölyeler ile çocukların, bilgi ve birikimlerinin gelişmesinin yanı sıra sorgulayan ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Atölyede neler var?

Masalların çocuklarla birlikte canlandırıldığı Canlandır Masal Atölyesi’nde, katılımcı minikler şarkılar ve danslar eşliğinde renkli, keyifli bir yolculuğa çıkacak. Çocukların hem yaratıcı drama ile tanışıp hem de oyun oynayarak öğrenip eğlenecekleri program; 14 Mart Cumartesi günü Saadetdere Bilgi ve Kültür Evi, 21 Mart Cumartesi günü Çınar Gençlik ve Kültür Merkezinde 11.00-13.00 saatleri olmak üzere iki ayrı seansta yapılacak.

Çocukları hayal etmeye, tasarlama ve geliştirmeye teşvik ederek problemlere daha hızlı ve analitik çözüm yetisini kazandıracak Robotik kodlama Atölyesi ise, 14 Mart Cumartesi günü Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, 21 Mart Cumartesi günü Sürekli Eğitim Merkezinde 10.00-13.00 saatlerinde iki ayrı seans şeklinde gerçekleşecek.

Çocukların bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, sorgulayan ve düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan Deney ve Bilim Atölyesi, 14 Mart Cumartesi günü Çınar Gençlik ve Kültür Merkezinde 11.00-13.00 saatlerinde 2 ayrı seans olarak yapılacak. Çocuklar bu programda, Fildişi, Elektrik, Mıknatıs deneyi gibi hem birbirinden ilgi çekici deneyler yapacak hem de yeni arkadaşlar edinecek.

Aşçılık ve Pastacılık Kursu’ndaki eğitmenler tarafından gerçekleştirilen Küçük Şefler Mutfakta Atölyesi’nde katılımcı küçük şefler, şekilli kurabiye yapımının ve cupcake süsleme sanatının sırlarını keşfedecek. 14 Mart Cumartesi ve 21 Mart Cumartesi günleri Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde 11.00-13.00 saatlerinde iki ayrı seans şeklinde gerçekleşecek atölyede, eğlenceli ve lezzetli bir gün yaşayacak olan çocuklar, yeni arkadaşlarla üretimin keyfini sürecek.

Kısa haber bültenleri sunmayı, hızlı ve anlaşılır okumayı öğretmek adına çalışmalar yapılacak Küçük Spikerler Haber Sunuyor Atölyesi’nde, Esenyurtlu minikler nitelikli bilgiler edinerek, didaktik ve anlaşılır sunumu öğrenecek. Atölye, 14 Mart Cumartesi günü Sürekli Eğitim Merkezi, 29 Mart Pazar günü ise Siteler Kültür Merkezi’nde 11.00-13.00 saatleri olmak üzere iki ayrı seans şeklinde olacak.

Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan Sihirli Ellerden Maskeler Atölyesi’nde ise, birbirinden güzel maskeler tasarlanacak. Hayal gücüne göre şekil alacak maskelerle miniklerin hem el becerileri gelişecek hem de yüzleri renklenecek. Atölye, 14 Mart Cumartesi günü Saadetdere Gençlik Merkezi ve 28 Mart Cumartesi günü Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi’nde 11.00-13.00 saatlerinde iki seans şeklinde gerçekleşecek.

Ses tonunun doğru kullanımı ve konuşmanın önemi başlıklarının işleneceği Diksiyon Atölyesi’nde ise, minikler yanlış kullanılabilen sözcükleri doğru kullanmayı öğrenecekler. Atölye, 15 Mart Pazar günü Yunus Balta Kültür Merkezi ve 22 Mart Pazar günü Sürekli Eğitim Merkezi’nde 11.00-13.00 saatlerinde iki seans olarak yapılacak.

Çocuklar sabun yapmanın inceliklerini Keçeli Sabunlar Yapımı Atölyesi’nde öğrenerek, istedikleri koku, renk ve şekilde sabunlar yapabilecekler. Aynı atölye içinde, kullanılacak özel keçelerle sabunları buluşturacak minikler, işlevli bir ürüne sahip olacaklar. Çalışma, 15 Mart Pazar günü Siteler Kültür Merkezi’nde 11.00-13.00 saatleri olmak üzere iki ayrı seansta gerçekleşecek.