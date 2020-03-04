banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı...
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Son Dakika
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor
Son Dakika
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa...
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum...

Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların yaz ayları için bakımına başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da bir birinden farklı çiçek ve bitkiler parkları süsleyecek.

haber 1
haber 1
04 Mart 2020 Çarşamba 13:48
Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlar bahar bakımına alındı. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde, ilk cemrenin düşmesiyle birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı/ Hüseyin Çetiner

Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme, cadde ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, park ve bahçelerde yapılan bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
Esenyurt'lu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler
Esenyurt'lu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler
Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu Esenyurt'ta
Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu Esenyurt'ta

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169