Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlar bahar bakımına alındı. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde, ilk cemrenin düşmesiyle birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı/ Hüseyin Çetiner

Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme, cadde ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, park ve bahçelerde yapılan bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)