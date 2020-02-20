Esenyurt'lu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler

Geçtiğimiz hafta El Sanatları, Eğlenceli Bilim ve Küçük Şefler Mutfakta atölyeleri ile başlayan dersler, bu hafta sonu Canlandır Masal, Robotik Kodlama ve Nerede Kalmıştık Kitap Ayracı atölyeleri ile devam edecek. Atölyeler, çocuklara, analitik çözüm yetisini kazandırmanın yanı sıra hayal dünyalarını da geliştirmeyi hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için hazırladığı Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri, bu hafta sonu Canlandır Masal, Robotik Kodlama ve Nerede Kalmıştık Kitap Ayracı atölyeleri ile devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan atölyelerde ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanacak. Atölyeler ile çocukların bilgi ve birikimlerinin gelişmesinin yanı sıra sorgulayan ve düşünme yeteneğine sahip bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Atölyede neler var?

Masalların, çocuklarla birlikte canlandırıldığı Canlandır Masal Atölyesi’nde katılımcı minikler şarkılar ve danslar eşliğinde renkli, keyifli bir yolculuğa çıkacak. Çocukların hem yaratıcı drama ile tanışıp hem de oyun oynayarak öğrenip eğlenecekleri program, 22 Şubat Cumartesi Yunus Emre Kültür Merkezi, 23 Şubat Pazar Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, 29 Şubat Cumartesi Mustafa Akboğa Kültür ve Spor Merkezi’nde 10.00 ve 13.00 saatleri olmak üzere iki ayrı seansta yapılacak.

Çocukları hayal etmeye, tasarlama ve geliştirmeye teşvik ederek problemlere daha hızlı ve analitik çözüm yetisini kazandıracak Robotik kodlama Atölyesi ise, 22 Şubat Cumartesi Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi, 29 Şubat Cumartesi günü Yunus Balta Kültür Merkezi’nde 10.00 ve 13.00 saatlerinde iki seans şeklinde gerçekleşecek. Miniklerin renkli hayal dünyasından çok eğlenceli ayraçların çıkacağı Nerede Kalmıştık Kitap Ayracı Atölyesi ise, Sürekli Eğitim Merkezi’nde 22 Şubat ve 29 Şubat cumartesi günü 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde üç ayrı seans şeklinde yapılacak.