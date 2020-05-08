Esenyurt COVID-19 İle Mücadeleye Hız Kesmeden Devam Ediyor

BAŞKAN BOZKURT: ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK SÜRECEK

Salgın sürecinde yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Pandemi sürecinin başından beri dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, sağlıktan denetime kadar birçok alandaki çalışmalarımızı, kapasitemizi artırarak sürdürüyoruz. Bu zor günleri daha çok çalışarak aşacağız” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

NELER YAPILIYOR?

Esenyurt Belediyesi, COVID-19 salgını sürecinde 500 kişiye evde sağlık hizmeti verirken, 2 bin 329 kişi de hasta nakil hizmetinden yararlandı. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye personeli, bu vatandaşların kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra evlerini de temizledi. Bu kapsamda 285 evin temizliği yapıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Esenyurt Belediyesi, salgınla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmadı. Esenyurt ilçesindeki 5 pandemi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yüz siperliği ve çeşitli hediyeler verilirken, virüsü ailelerine bulaştırma endişesi yaşayan sağlık çalışanlarının otellerde kalmaları da sağlandı.

SOSYAL YARDIMLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde sosyal yardım çalışmaları da artarak devam etti. 14 bin 250 haneye gıda kolisi dağıtılırken, ayrıca 22 bin 622 adet içecek, kahvaltılık gıda, meyve ve et yardımı yapıldı. Bunların yanı sıra 12 bin 390 litre Derman Süt, 4 bin 130 adet kaşar peyniri ile 10 bin 903 porsiyon sıcak yemek dağıtan Esenyurt Beleidyesi, yine bu süreçte 8 bin 850 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması desteği sağladı.

SALGINA KARŞI BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Esenyurt Belediyesi, salgın sürecinde vatandaşları bilgilendirmeyi de ihmal etmedi. Sağlık kuruluşları, ibadethaneler, pazar yerleri, dernekler, market ve toplu konutların girişlerine salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler içeren uyarı levhaları asıldı. 160 noktadaki billboardlar aracılığıyla, COVID-19 önlemleri Esenyurtlulara bildirildi. Meydanlar, ibadethaneler, kıraathaneler, pazar yerleri ve muhtelif ortak alanlarda 25 bin bilgilendirici el ilanı dağıtıldı. Pazar yeri, banka, market ve fırın gibi alanlara 3 bin 500 adet sosyal mesafe etiketi uygulandı. COVID-19 döneminde alınması gereken tedbirler, uyulması gereken kurallar ve yürütülen çalışmalarla ilgili, bir kısmı işitme engelli bireyler için işaret dilinde olmak üzere hazırlanan bilgilendirici içerikler sosyal medyada yayınlandı. Çağrı merkezinde 128 bin 83 çağrı cevaplanırken Covid-19 Psikolojik Danışma Hattı’nda her gün 09.00-22.00 arasında 437 kişiye psikolojik destek verildi.

ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Pandemi Sürecinin olumsuz etkilediği eğitim alanında da Esenyurt Belediyesi öncü çalışmalar başlattı. Online Etkinlikler kapsamında ilk yardım ve hijyen eğitimi, psikolojik destek, beslenme, müzik, spor egzersizleri, kukla gösterileri, tiyatro, masal anlatımı, interaktif yarışmalar ve yemek tarifleriyle ilgili yayınlar yapıldı. Bu yayınlarla 574 bin 59 kişiye erişilirken, Üniversite Hazırlık Sınıfları ve Kültür-Sanat Eğitimleri kapsamında 56 branşta 15 bin 100 öğrenciye uzaktan eğitim verildi.

MASKE VE ELDİVEN DESTEĞİ SAĞLANDI; HİJYEN DENETİMİ YAPILDI

Vefa Sosyal Destek Hattı aracılığıyla gelen, maaş çekimi ile eczane ve market alışverişlerine ilişkin 541 talep Zabıta personelince karşılandı. 5 bin 317 iş yeri hijyen kuralları, fiyat konuları ve ilgili genelgeler kapsamında denetlendi. Denetimler kapsamında, hijyen ve fiyat konularında uygunsuz faaliyet yürüten 209 iş yeri mühürlendi. Gıda ve sağlık sektörlerindeki kuruluşlar, genelgeler hakkında bilgilendirilirken, bu kuruluşlarda maske ve eldiven denetimleri de yapıldı. Esenyurt Belediyesi, COVID-19 mücadelesinde diğer kamu kurumlarına araç ve personel desteği de sağladı.

HİJYEN ÇALIŞMALARI

Yine çalışmalar kapsamında tüm meydanlar her gün; Esenyurt Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, belediye binası, sürekli eğitim merkezleri, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğü’ne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM’ler ve üst geçitler haftada 3 kez; Aile Sağlığı Merkezleri, 270 eczane, Kaymakamlık Binası, Bağımlılık Merkezi, Kızılay ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haftada 2 kez; Özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binası her hafta dezenfekte ediliyor.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor durumda olan hayvanlara da el uzatıldı. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkılarak ilçe genelinde birçok noktaya 39 bin kilogram mama dağıtıldı. Bu süreçte sokak hayvanlarının bakımları yapılırken, gerekli durumlarda tedaviler de uygulandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)